Empresariales
24 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Santa Clara: mejor marca de medicina prepaga 2026

Santa Clara ganó Ranking de Marcas en la categoría Medicina Prepaga.
Santa Clara ganó Ranking de Marcas en la categoría Medicina Prepaga.Gentileza

Santa Clara Medicina Prepaga celebra un nuevo reconocimiento obtenido en el marco del Ranking de Marcas de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), donde fue destacada como la marca más utilizada, preferida y recordada en la categoría Medicina Prepaga.

Por ABC Color
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Este reconocimiento constituye un hito y refleja el posicionamiento que Santa Clara Medicina Prepaga ha construido a lo largo de más de cinco décadas, acompañando a las familias paraguayas con propuestas de salud y bienestar.

Para la marca, ser preferida, utilizada y recordada por los consumidores paraguayos representa un vínculo que trasciende la prestación de un servicio. Es el resultado de la confianza construida con sus beneficiarios y del compromiso de continuar evolucionando para ofrecer una experiencia de atención cada vez más cercana y de calidad.

Con este logro, Santa Clara reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo una marca cercana, confiable y enfocada en el bienestar de las personas.