Santa Clara: mejor marca de medicina prepaga 2026

Este reconocimiento constituye un hito y refleja el posicionamiento que Santa Clara Medicina Prepaga ha construido a lo largo de más de cinco décadas, acompañando a las familias paraguayas con propuestas de salud y bienestar.

Para la marca, ser preferida, utilizada y recordada por los consumidores paraguayos representa un vínculo que trasciende la prestación de un servicio. Es el resultado de la confianza construida con sus beneficiarios y del compromiso de continuar evolucionando para ofrecer una experiencia de atención cada vez más cercana y de calidad.

Con este logro, Santa Clara reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo una marca cercana, confiable y enfocada en el bienestar de las personas.