Jóvenes exploraron tecnología y la jornada de trabajo en Tigo

En esta oportunidad participaron estudiantes de dos secciones del Colegio Nacional Rvdo. Padre Luciano Cestac, de Fernando de la Mora, correspondientes a los turnos mañana y tarde.

De esta manera, se generó una experiencia conjunta que permitió acercar a más jóvenes a entornos profesionales reales.

La jornada comenzó con una presentación de Tigo y de las distintas áreas que forman parte de la compañía.

Posteriormente, los estudiantes recorrieron las instalaciones de Tigo Sports, donde conocieron cómo funciona el área, visitaron el set y conversaron con profesionales sobre los diferentes perfiles y conocimientos que intervienen en la producción de contenidos.

La experiencia también incluyó una visita al Call Center y al DEC, centro de monitoreo de la compañía, permitiéndoles conocer de cerca cómo operan áreas clave vinculadas a la atención, la gestión y el seguimiento de los servicios.

De esta manera, los jóvenes pudieron conocer de primera mano distintas áreas de la compañía y comprender la diversidad de perfiles, conocimientos y oportunidades profesionales que forman parte de una empresa como Tigo.

A través de una dinámica práctica y del intercambio directo con profesionales, los jóvenes pudieron realizar preguntas, conocer más herramientas y comprender cómo diferentes habilidades que hoy pueden comenzar a desarrollar tienen aplicaciones concretas dentro del mundo profesional.