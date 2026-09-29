Empresariales
29 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Jóvenes exploraron tecnología y la jornada de trabajo en Tigo

Estudiantes visitaron set de Tigo Sports.
Estudiantes visitaron set de Tigo Sports.Gentileza

Una nueva edición del Tour del Futuro de Jóvenes Conectados permitió que estudiantes salieran del aula para conocer de cerca cómo funciona una empresa líder del sector tecnológico y vivir una jornada de aprendizaje junto a profesionales de distintas áreas de Tigo Paraguay.

Por ABC Color
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En esta oportunidad participaron estudiantes de dos secciones del Colegio Nacional Rvdo. Padre Luciano Cestac, de Fernando de la Mora, correspondientes a los turnos mañana y tarde.

De esta manera, se generó una experiencia conjunta que permitió acercar a más jóvenes a entornos profesionales reales.

La jornada comenzó con una presentación de Tigo y de las distintas áreas que forman parte de la compañía.

Posteriormente, los estudiantes recorrieron las instalaciones de Tigo Sports, donde conocieron cómo funciona el área, visitaron el set y conversaron con profesionales sobre los diferentes perfiles y conocimientos que intervienen en la producción de contenidos.

La experiencia también incluyó una visita al Call Center y al DEC, centro de monitoreo de la compañía, permitiéndoles conocer de cerca cómo operan áreas clave vinculadas a la atención, la gestión y el seguimiento de los servicios.

De esta manera, los jóvenes pudieron conocer de primera mano distintas áreas de la compañía y comprender la diversidad de perfiles, conocimientos y oportunidades profesionales que forman parte de una empresa como Tigo.

A través de una dinámica práctica y del intercambio directo con profesionales, los jóvenes pudieron realizar preguntas, conocer más herramientas y comprender cómo diferentes habilidades que hoy pueden comenzar a desarrollar tienen aplicaciones concretas dentro del mundo profesional.