Universidad Sudamericana querella al exrector y administrador de la institución por supuesta estafa y producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

De esta forma, el Ministerio Público imputó al exrector Alejandrino Acuña y la universidad suma una nueva medida legal.

“La Universidad tiene una nueva administración desde el 2015. Nosotros recibimos un archivo heredado, que lo tomamos como legítimo y hoy pedimos a la Justicia que llegue hasta la verdad. Además, responsables de la Unisud comparecieron ante la Comisión Especial de Investigación sobre presuntos títulos académicos falsos o irregulares. Allí pusieron a disposición la documentación institucional y coincidieron con los legisladores en la importancia de llegar hasta los responsables reales. La Universidad también solicitó al Ministerio Público que investigue si existen otros casos similares en el archivo recibido.

“Somos los más interesados en que se sepa la verdad y haya claridad, debemos respeto a la confianza de nuestra comunidad educativa y la opinión pública”.

La Unisud, una universidad distinta

Cuando la actual administración de la Unisud asumió, a fines de 2015, cerró todas las carreras excepto Medicina. Hoy cuenta con sedes en Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero, la carrera está habilitada por el CONES, acreditada por la ANEAES y cuenta con acreditación regional ARCU-SUR del MERCOSUR siendo la única universidad privada del Paraguay acreditada nacional e internacionalmente.

“Hoy Unisud se encuentra ante una nueva etapa, llena de desafíos, es una institución que apuesta por la innovación y forma médicos con estándares regionales. Ese es el camino que vamos a seguir construyendo con nuestros estudiantes y docentes”.

Dr. Ricardo Sasiain.

Abogado y vocero de la Universidad.