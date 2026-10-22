Financiar infraestructura para transformar vidas

Bajo el lema “Infraestructura que transforma vidas”, el espacio presentó estrategias de inversión privada. Además estuvieron la ministra del MOPC, Claudia Centurión; Marcos Riquelme, ministro del MIC; el ingeniero Paul Sarubbi, presidente de Cavialpa; representantes multilaterales como Jorge Srur (CAF) y Alonso Chaverri-Suárez (BID), junto a referentes diplomáticos y del sector constructor.

La VI edición del Foro & Exposición Cavialpa 2026, realizado en el BCP, fue el espacio de debate técnico, político, empresarial y de infraestructura más relevante del sector de la construcción vial en el país. Organizado por la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), en el marco de su 32 aniversario, abordó la urgencia estructural impostergable: cómo sostener y ampliar la inversión pública en un escenario de fuertes limitaciones fiscales.