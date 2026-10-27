Con el POS Azul, se podrán hacer retiros de efectivo con QR

El servicio responde a una necesidad visible en comercios del interior del país y no tiene un costo adicional para los establecimientos que lo ofrecen.

Los comercios que operan con el POS Azul de Bancard pueden ofrecer a sus clientes la posibilidad de retirar efectivo mediante un código QR y además recibir una comisión por cada operación realizada, sin costo adicional por ofrecer el servicio.

La funcionalidad, denominada Extracción QR, permite retirar dinero sin necesidad de utilizar una tarjeta ni realizar una compra en el establecimiento. Esta alternativa adquiere especial relevancia en el interior del país, donde el acceso al efectivo continúa siendo una necesidad para parte de la población y los comercios pueden contribuir a acercar este servicio a sus comunidades.

“Estamos viendo una demanda importante de este servicio en comercios del interior del país o zonas que no cuentan con un cajero automático cercano, que encuentran una oportunidad en esta funcionalidad. Desde Bancard buscamos brindar soluciones que faciliten el día a día. Si bien la digitalización avanza, sabemos que para muchas personas contar con efectivo sigue siendo una necesidad”, señaló Carlos Pérez Sanier, gerente de Negocios de Bancard.

Actualmente, Extracción QR de Bancard está disponible para clientes de Banco Familiar, Banco Continental, Bancop, Banco Nacional de Fomento (BNF), Banco Basa, Cooperativa Coomecipar y la billetera EKO. Se prevé que otras entidades se incorporen al servicio en la brevedad.

Los comercios interesados en habilitar esta funcionalidad pueden solicitar más información a Bancard a través de WhatsApp, al 0982 800-404.