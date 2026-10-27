Festival Tatakua premió el talento creativo paraguayo

El encuentro puso en valor el trabajo de quienes impulsan la evolución de la creatividad en Paraguay, con propuestas evaluadas por un jurado integrado por más de 40 referentes nacionales e internacionales.

Entre los invitados estuvieron Vitória Melissa, Nico Spinosa, Juana Zegarra, Florencia Kessler, José Solari y Daniel “Portland” Palala, todos ellos integran agencias y productoras reconocidas en festivales internacionales como Cannes Lions, Clio, Effie, entre otros.

Uno de los principales reconocimientos fue el Gran Tatakua, que se elige entre las piezas galardonadas con Oro y cuyo premio consiste en una inscripción a Cannes Lions 2027.

El festival también dio espacio a las nuevas generaciones mediante el concurso Jóvenes Talentos, que registró un récord de participación con más de 100 duplas inscriptas.

Además, incorporó la categoría Estudiantes, dirigida a menores de 25 años que cursan una carrera universitaria y aún no integran agencias del país.

La iniciativa contó con el apoyo de las universidades Columbia, Americana y del Pacífico.

Presentado por Cervepar y acompañado por diversas marcas aliadas, el Festival Tatakua reafirmó su papel como punto de encuentro para la industria, promoviendo la creatividad, la innovación y el desarrollo de nuevos profesionales.

Las personas interesadas en conocer más detalles de los ganadores y los premios pueden visitar las redes sociales oficiales de @elcirculopy.