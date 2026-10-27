Empresariales
27 de octubre de 2026 - 01:00

Festival Tatakua premió el talento creativo paraguayo

Entregan premios a creativos en Festival Tatakua 2026.
Entregan premios a creativos en Festival Tatakua 2026.SILVIO ROJAS FALCON

El Centro de Convenciones Mariscal reunió a referentes de la industria publicitaria y creativa durante el Tatakua 2026, festival que celebró y reconoció las ideas, campañas y producciones más destacadas del año. La edición recibió cerca de 800 piezas presentadas por agencias, productoras, anunciantes y profesionales de distintos sectores.

Por ABC Color
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El encuentro puso en valor el trabajo de quienes impulsan la evolución de la creatividad en Paraguay, con propuestas evaluadas por un jurado integrado por más de 40 referentes nacionales e internacionales.

Entre los invitados estuvieron Vitória Melissa, Nico Spinosa, Juana Zegarra, Florencia Kessler, José Solari y Daniel “Portland” Palala, todos ellos integran agencias y productoras reconocidas en festivales internacionales como Cannes Lions, Clio, Effie, entre otros.

Uno de los principales reconocimientos fue el Gran Tatakua, que se elige entre las piezas galardonadas con Oro y cuyo premio consiste en una inscripción a Cannes Lions 2027.

El festival también dio espacio a las nuevas generaciones mediante el concurso Jóvenes Talentos, que registró un récord de participación con más de 100 duplas inscriptas.

Además, incorporó la categoría Estudiantes, dirigida a menores de 25 años que cursan una carrera universitaria y aún no integran agencias del país.

La iniciativa contó con el apoyo de las universidades Columbia, Americana y del Pacífico.

Presentado por Cervepar y acompañado por diversas marcas aliadas, el Festival Tatakua reafirmó su papel como punto de encuentro para la industria, promoviendo la creatividad, la innovación y el desarrollo de nuevos profesionales.

Las personas interesadas en conocer más detalles de los ganadores y los premios pueden visitar las redes sociales oficiales de @elcirculopy.