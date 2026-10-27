Oniria\TBWA fue elegida como la mejor agencia del Paraguay en el Festival Tatakua

La edición 2026 del Festival Tatakua fue la más competitiva hasta la fecha: reunió cerca de 800 piezas de agencias, productoras, anunciantes y profesionales independientes, evaluadas por un jurado de más de 40 referentes locales e internacionales.

Los premios llegaron de la mano de ocho marcas que se animaron a apostar por ideas distintas. ueno bank fue la marca más premiada de la agencia, con “2 de cada 3 paraguayos”, “Modo Presente”, “El guardián de los deseos” y “El renacer albirrojo”.

Los dos oros llegaron con trabajos de impacto social: “Salir de la tierra”, para TECHO Paraguay, y “Pueblo Hotel Bordados”, para Senatur.

Completan la lista V Media, con “República de la Albirroja”; Diario La Tribuna, con “Cartas para despegar”; Personal, con “Personal Mundial”; McDonald’s, con “Golden Memories”; y BGN, con “Mundial en Nivaclé”.

“En este mundo de similitudes y tecnicismos que enfrentan las marcas, nosotros estamos convencidos de que la creatividad es la herramienta más poderosa para destrabar oportunidades en cualquier contexto. No es fácil lograrlo, pero tenemos una cultura de trabajo muy fuerte y un equipo fantástico de personas que nunca se rinden. Y una de las grandes motivaciones para que esta cultura siga vigente es el propio Tatakuá”, expresó Daniel Achaval, CEO de Oniria\TBWA.

Por su parte, Ana Guanes, CCO de la agencia, destacó: “Ser elegidos por 16.ª vez como Mejor Agencia en el Tatakuá es un orgullo enorme, pero también una gran responsabilidad. Detrás de este reconocimiento hay mucho más que buenas ideas: hay un equipo que se desafía constantemente, una cultura que impulsa la excelencia y una forma de trabajar que busca transformar la creatividad en resultados. Este premio celebra nuestra historia, pero sobre todo, el compromiso de seguir haciendo las cosas cada vez mejor, sin perder nunca la curiosidad, la ambición y las ganas de ir más allá”.

Además del título de Agencia del Año, el equipo de Oniria\TBWA se quedó con cuatro premios individuales: Pere Sánchez fue elegido Director Creativo del Año; Marcelo Márquez, Redactor Creativo del Año; Grisel Ramírez, Directora de Arte del Año; e Ivi Croskey, Directora de Cuentas del Año.

En Jóvenes talentos, entre más de 100 duplas participantes, Alexandra Jensen y Diego López obtuvieron Oro, y las duplas de Jay Miranda y Mónica Bernal y de Alejandra Vuyk y Milagros Alfonso obtuvieron Bronce.

“Estoy feliz y orgulloso. Fue un año de muchísimo laburo y que termine con un reconocimiento así es muy lindo. Pero nadie gana solo y, aunque el premio diga ‘Redactor’, es de todas las personas que están en cada una de las fichas y que trabajaron un montón para que las ideas vean la luz y salgan bien”, expresó Marcelo Márquez, Redactor Creativo del Año.

Pere Sánchez, Director Creativo del Año, agregó: “Al escenario sube una sola persona, pero el reconocimiento es un logro colectivo que habla del talento del equipo de creatividad y de todas las áreas de Oniria. Poder subir a recoger este premio de todos es un regalo hermoso por el que quiero agradecer a todos mis compañeros, a Manu (el capitán del mejor equipo del país), a Camilo y a los líderes de cada área de la agencia. Sin duda es una motivación para ir por más el año que viene”.

Grisel Ramírez, Directora de Arte del Año, destacó: “Cada detalle importa y ningún premio se gana solo. Pero lo más lindo de lograrlo es sentirnos bien en el camino”.

Por su parte, Ivi Croskey, Directora de Cuentas del Año, señaló: “Desde 2015 me propuse construir una carrera con propósito en la publicidad: crecer cada año junto a mis clientes y mi equipo, haciendo que los grandes sueños y logros se construyan y se alcancen entre todos. Es un honor para mí recibir este reconocimiento que, sin lugar a dudas, marca un hito en mi carrera. Llevarlo en alto es una emoción que las palabras no alcanzan a describir”.