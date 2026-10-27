Petrobras impulsa pasión por el Rally con premios y beneficios

Como “Energía Oficial del Rally en Paraguay”, Petrobras también acercó a los fanáticos nuevas oportunidades a través de la Promo Rally 2026, que continúa vigente.

Tras el sorteo del Toyota Yaris 0 km, la promoción mantiene como premio principal una Toyota Fortuner 2027 0 km.

Para participar, los clientes deben realizar compras desde G. 200.000 en estaciones de servicio Petrobras, que otorgan cupones para el sorteo.

La iniciativa incluye combustibles como Nafta Podium E10, Súper 97, Grid y Prix, además de Diésel Podium, Diésel Euro 6, alcohol y lubricantes Lubrax.

Las cargas de Nafta Podium E10, Súper 97 y Diésel Podium brindan doble cupón por cada registro, ampliando las posibilidades de participar y sumando beneficios para quienes eligen estos productos.

Igualmente, la propuesta suma productos oficiales del equipo Toyota Gazoo Racing.

Con G. 50.000 adicionales a la carga, los clientes pueden acceder a la remera oficial, mientras que con G. 70.000 adicionales pueden llevarse el vaso térmico oficial, incorporando artículos vinculados al mundo del automovilismo.

De esta manera, Petrobras vinculó su presencia en una de las principales citas del automovilismo nacional con beneficios para sus clientes, manteniendo activa una promoción que combina la pasión por los motores con la posibilidad de ganar importantes premios.

La iniciativa acompaña el entusiasmo que genera el rally y ofrece a los participantes distintas alternativas para sumar cupones en sus compras habituales.