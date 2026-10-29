La película “Narciso” del galardonado cineasta paraguayo Marcelo Martinessi llega en exclusiva a Flow

La llegada de Narciso forma parte de un camino que Flow viene construyendo en Paraguay a través de la incorporación y transmisión de contenidos locales, festivales de música, eventos culturales, deportes nacionales y producciones audiovisuales, generando nuevas formas de conectar a sus clientes con aquello que los representa, reflejando la cultura y la identidad local.

La incorporación de Narciso representa además una oportunidad para ampliar la visibilidad y el alcance del audiovisual paraguayo, permitiendo que una producción nacional llegue a nuevas audiencias y pueda seguir siendo descubierta

Una apuesta por las historias paraguayas

La estrategia busca que Flow sea no solo una puerta de acceso a grandes contenidos y acontecimientos internacionales, sino también un espacio donde las producciones paraguayas tengan visibilidad, protagonismo y puedan llegar a más personas.

En ese sentido, Narciso representa una propuesta especialmente significativa por su vínculo con la historia y la memoria del Paraguay, llevando a la pantalla una obra nacional que invita a conocer, recordar y generar conversación sobre una parte de la historia del país.

El segundo largometraje del galardonado cineasta paraguayo Marcelo Martinessi

Narciso es una película dramática de 2026 escrita, producida, editada y dirigida por Marcelo Martinessi basada en la novela homónima de Guido Rodríguez Alcalá.

Protagonizada por Diro Romero, Manuel Cuenca, Arturo Fleitas, Margarita Irún, Mona Martínez y Nahuel Pérez Biscayart.

La película tuvo su estreno mundial en la sección Panorama del 76.º Festival Internacional de Cine de Berlín el 17 de febrero de 2026, donde ganó el Premio FIPRESCI a la mejor película.

Con esta incorporación, Flow reafirma su apuesta por seguir ampliando su videoteca de contenidos nacionales y acompañando la visibilidad del talento paraguayo, generando nuevos espacios para que sus historias puedan llegar a cada vez más audiencias.

Flow para todos.