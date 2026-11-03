11.11: más oportunidades de compra y beneficios exclusivos

El próximo 11/11, Cellshop presenta una nueva edición de Fechas Dobles, invitando a los clientes a disfrutar una jornada con oportunidades especiales para comprar online y acceder a beneficios pensados para aprovechar aún más cada compra.

A través de www.cellshop.com.py , los usuarios podrán recorrer diferentes categorías y encontrar una selección de productos con condiciones especiales durante la jornada.

Es una oportunidad ideal para anticipar las compras de fin de año, renovar tecnología, encontrar nuevos favoritos o aprovechar aquellos productos que estaban esperando el momento indicado.

La edición 11.11 también estará acompañada de ventajas que hacen de esta fecha una experiencia aún más conveniente, incluyendo ofertas relámpago por tiempo limitado, envíos gratis a todo Paraguay y beneficios bancarios exclusivos con tarjetas adheridas.

Con cada nueva edición, Fechas Dobles continúa consolidándose como una propuesta especial dentro del calendario digital de Cellshop, reuniendo variedad, promociones y facilidades de compra en una misma jornada.

El 11 de noviembre será otra oportunidad para recorrer el catálogo, descubrir nuevas ofertas y aprovechar beneficios disponibles exclusivamente durante la fecha.

“Guardá el 11/11 y prepárate para una nueva edición de Fechas Dobles con oportunidades pensadas para vos”, invitan.