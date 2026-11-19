La propuesta contempla una preventa exclusiva para clientes con tarjetas de crédito delSol Atlas Signature y jornadas especiales de beneficios este viernes 20 y sábado 21 de noviembre.

La preventa se realizará este jueves 19, con una bonificación exclusiva del 45% sobre el valor de compra para clientes que cuenten con tarjetas de crédito delSol Atlas Signature.

Además, los interesados podrán acercarse a la góndola habilitada en delSol Shopping, que estará disponible de jueves a sábado, de 10:00 a 20:00.

Por su parte, los días 20 y 21 de noviembre, los clientes podrán acceder a las siguientes bonificaciones:

• 40% de bonificación con tarjetas de crédito delSol Atlas Signature.

• 30% de bonificación con tarjetas de crédito delSol Atlas Clásica.

• 25% de bonificación con todas las tarjetas de crédito Atlas.

Además, las compras podrán financiarse en hasta 12 cuotas sin intereses, ofreciendo una alternativa para organizar los gastos de fin de año y adelantar las compras de Navidad.

Para conocer el listado de tiendas adheridas y más información sobre los beneficios, los interesados pueden ingresar a www.bancoatlas.com.py.

Banco Atlas es una entidad en crecimiento sostenido con más de 247.000 clientes y una cartera diversificada.

Cuenta con 28 oficinas a nivel nacional y una plataforma digital robusta que facilita las gestiones de los clientes, siendo más del 66% de las transacciones realizadas de manera digital a través de su app y homebanking.

Forma parte del Grupo AZETA, con 80 años de experiencia en diversos sectores de la economía. El banco tiene la categoría AApy con tendencia estable en su calificación de riesgos, certificada por FIX SCR S.A.