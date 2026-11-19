Científica Ragusa celebra sus primeros 10 años de trayectoria, consolidándose como una empresa comprometida con una nueva manera de entender y cuidar la salud: priorizando la prevención, el bienestar y la calidad de vida.

Desde sus inicios, la compañía apostó por acompañar un cambio de perspectiva en el mercado paraguayo, acercando productos confiables y respaldados por estándares de calidad, en un contexto donde la salud estaba principalmente enfocada en el tratamiento de enfermedades.

Su propuesta contribuyó a impulsar una cultura de cuidado anticipado, promoviendo hábitos saludables y una mayor conciencia sobre la importancia de la prevención.

Durante esta década, también evolucionó la mirada del consumidor paraguayo. La suplementación dejó de estar asociada exclusivamente a necesidades específicas de salud para convertirse en parte de un estilo de vida orientado al bienestar integral.

Este proceso ha sido acompañado por Científica Ragusa mediante una propuesta cada vez más amplia y diversificada.

Actualmente, su portafolio incluye alternativas destinadas a distintas necesidades y etapas de la vida, con productos orientados a la salud articular, la belleza, el rendimiento diario, la hidratación y los estilos de vida activos. Entre ellos se destacan Artricura Cápsulas, Artricura Forte, Toltavit Plus y COCOVIT, elaborados bajo criterios de calidad y confianza.

Productos como COCOVIT, aceite de coco puro, y las líneas elaboradas en España y certificadas por la Unión Europea reflejan el compromiso de la empresa con la selección de productos respaldados por estándares de calidad.

“Antes, los suplementos se asociaban a la enfermedad. Hoy el consumidor es más consciente y entiende el valor de prevenir. Ese cambio fue gradual, y desde Científica Ragusa acompañamos ese proceso promoviendo una cultura de bienestar”, expresa Adriana Samaniego Labrano, presidenta de la compañía.

Diez años después, Científica Ragusa renueva su compromiso de seguir acercando soluciones que contribuyan al bienestar de las personas, apostando por la calidad, la innovación y una visión de salud cada vez más preventiva. Una década de crecimiento que marca el inicio de nuevos desafíos y oportunidades.