Coco se extravió cerca del cruce de las calles Leopardi y Mariscal Estigarribia, en la zona de la estación de servicio ENEX. No llevaba collar, por lo que podría estar asustado, aunque es un perrito muy manso y bueno. Si lo ven, por favor, acérquense con calma y llámenlo por su nombre, ya que lo reconoce sin problema.

Su familia está muy angustiada por su ausencia. Si por casualidad lo han visto o tienen alguna información sobre su paradero, por favor, no duden en contactar a su dueña. Para cualquier dato que pueda ayudar a que vuelva a casa, pueden comunicarse al 0972-577-086.