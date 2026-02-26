Se trata de una felina adulta y castrada que se encuentra lejos de la seguridad de su hogar, por lo que su familia aguarda esperanzada por cualquier novedad.

La última vez que fue vista ocurrió el lunes 23 de febrero durante la noche. Se encontraba en las inmediaciones de las calles Fulgencio Yegros y Magallanes, en la Zona Sur de Fernando de la Mora. El punto de referencia exacto de su desaparición es al costado del supermercado Real Acceso Sur, un área concurrida donde alguien podría haber notado su presencia.

Apelamos a la solidaridad de todos los vecinos para que Tizziana pueda regresar a casa lo antes posible. Si tienes alguna información sobre su paradero o crees haberla visto merodeando por la zona, por favor comunícate de inmediato al teléfono 0981-551-470. Cada dato compartido es fundamental para reunir nuevamente a esta mascota con sus seres queridos.