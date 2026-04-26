La mascota fue vista por última vez el miércoles 22 de abril en las inmediaciones de Casa Rica, sobre la avenida Molas López. El reporte de desaparición inicial data del domingo 19 de abril en la misma zona. Se recomienda a los residentes y transeúntes de dicho sector permanecer atentos a cualquier avistamiento de un canino con estas señas particulares.

En caso de divisarlo, se solicita a la población intentar retener al animal y contactar inmediatamente a los responsables. Los números telefónicos habilitados para recibir información veraz sobre su paradero son el 0981895032 y el 0981570869. La colaboración precisa de los vecinos es fundamental para lograr que Tierno regrese a su domicilio a la brevedad.