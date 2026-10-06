15 de octubre: Día Mundial del Lavado de Manos

La primera celebración del Día Mundial del Lavado de Manos tuvo lugar en 2008. Este año, el jueves 15 de octubre será una jornada de concienciación mundial y se invita a todas las personas a adoptar y promover prácticas de lavado correcto de las manos.

¿Cómo lavarse las manos correctamente durante 20 segundos?

1. Mojar las manos.

2. Aplicar jabón.

3. Frotar bien las palmas, el dorso, entre los dedos y debajo de las uñas durante al menos 20 segundos.

4. Enjuagar con agua.

5. Secar las manos con una toalla limpia.

3 de cada 10 personas en el mundo no tienen instalaciones básicas para lavarse las manos en su hogar. El lavado de manos reduce considerablemente las enfermedades que pueden ser mortales como la diarrea y la neumonía en la infancia.

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¿Cómo podemos celebrar el Día Mundial del Lavado de Manos?

Realiza estas actividades y practica el lavado correcto de las manos.

Juego 1. ¿Cuándo debemos lavarnos las manos?

Formamos seis grupos y la profe nos entrega una situación para lavarnos las manos:

1. Antes de comer.

2. Después de usar el baño.

3. Después de tocar un animal o mascota.

4. Después de toser o estornudar.

5. Después de jugar.

6. Antes de manipular alimentos.

Cada grupo representa la situación que le toca sin hablar. Los demás deben descubrir qué está ocurriendo y explicar si corresponde lavarse las manos.

Juego 2. ¿Cómo se propagan los microbios?

- Utilizar brillantina como representación de microorganismos.

- Un alumno recibe la brillantina en sus manos.

- Luego toca objetos del aula.

- Pasan otros alumnos y tocan esos objetos.

- Se observa cómo se pueden contaminar las manos.

Interpretación: la brillantina representa los microorganismos; no son microorganismos reales, pero nos demuestra por qué debemos lavarnos las manos.

Metacognición

-¿Qué aprendimos?

-¿Cuándo debemos lavarnos las manos?

-¿Qué partes de las manos debemos limpiar?

-¿Por qué es importante hacerlo correctamente?

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Educación para la Salud.