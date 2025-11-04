Banderines coloridos: una guía para adornar tu fiesta escolar con creatividad y alegría

Para dar color al encuentro preparamos varios banderines de colores que adornarán la sala de exposiciones de nuestros trabajos.
Cómo hacer banderines coloridos
Materiales
- Papel chifón
- Papel madera
- Cartulina
- Pegamento
- Tijera
- Hilo de pescar
- Regla
- Lápiz de papel
Procedimiento
- Con ayuda de la profe medimos un triángulo de 16 centímetros de base y de 20 centímetros de largo en T hasta el vértice en una cartulina. Con lápiz de papel unimos este vértice con los dos extremos de la base.
- Cortamos la cartulina por la figura del triángulo. Esta será nuestra matriz para cortar los banderines.
- Disponemos el triángulo sobre diferentes colores de papel chiffón y luego sobre el papel madera; en todos marcamos la figura y luego recortamos.
- Una vez que contamos con una buena cantidad extendemos varios metros de hilo de pescar y vamos pegando los banderines dejando uno o dos centímetros entre cada uno.
- Colgamos por donde más nos guste.