Educación Inicial
04 de noviembre de 2025 - 01:00

Banderines coloridos: una guía para adornar tu fiesta escolar con creatividad y alegría

La fiesta de clausura escolar
La fiesta de clausura escolarArchivo, ABC Color

El año escolar juntos en la salita está a punto de terminar, pero no nos despedimos sin antes realizar una fiesta de clausura para mostrar nuestros trabajos hechos en el año.

Por ABC Color

Para dar color al encuentro preparamos varios banderines de colores que adornarán la sala de exposiciones de nuestros trabajos.

Cómo hacer banderines coloridos

Materiales

  • Papel chifón
  • Papel madera
  • Cartulina
  • Pegamento
  • Tijera
  • Hilo de pescar
  • Regla
  • Lápiz de papel

Procedimiento

  1. Con ayuda de la profe medimos un triángulo de 16 centímetros de base y de 20 centímetros de largo en T hasta el vértice en una cartulina. Con lápiz de papel unimos este vértice con los dos extremos de la base.
  2. Cortamos la cartulina por la figura del triángulo. Esta será nuestra matriz para cortar los banderines.
  3. Disponemos el triángulo sobre diferentes colores de papel chiffón y luego sobre el papel madera; en todos marcamos la figura y luego recortamos.
  4. Una vez que contamos con una buena cantidad extendemos varios metros de hilo de pescar y vamos pegando los banderines dejando uno o dos centímetros entre cada uno.
  5. Colgamos por donde más nos guste.