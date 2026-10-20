La importancia de visitar y cuidar nuestra querida localidad

Cuando salimos a conocer un lugar nuevo, observamos lo que hay a nuestro alrededor. Miramos los edificios, las plazas, los árboles, las esculturas y las personas que encontramos.

Podemos conversar sobre lo que vemos y contar qué lugares conocemos con nuestra familia. Así descubrimos que todos formamos parte de una comunidad.

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Durante una visita, aprendemos a caminar junto al grupo, seguir las indicaciones y cuidar nuestras pertenencias. También podemos aprender a esperar nuestro turno, pedir ayuda cuando la necesitamos y estar atentos a nuestro alrededor.

Compartimos y convivimos

Cuando visitamos una plaza o un museo, no estamos solos. Compartimos el espacio con otras personas. Saludamos, escuchamos, respetamos los turnos y hablamos sin molestar. Si estamos con nuestros compañeros, caminamos juntos y ayudamos a quien lo necesita.

Las plazas, los monumentos y otros espacios de nuestra localidad son parte de nuestra comunidad. Por eso los cuidamos entre todos. No tiramos basura, respetamos las plantas, no dañamos los objetos y seguimos las normas de cada lugar.

También cuidamos nuestro cuerpo: caminamos con atención, tomamos agua cuando tenemos sed, descansamos si estamos cansados y nos protegemos del sol.

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Cuando conocemos, compartimos y cuidamos nuestra localidad, aprendemos a vivir mejor con los demás.

Actividades

1. Durante la visita, buscamos:

-Un árbol o una planta.

-Un monumento o una estatua.

-Un edificio que nos llame la atención.

-Algo que no habíamos visto antes.

Después, contamos qué fue lo que más nos gustó.

2. Conversamos: ¿qué podemos hacer para cuidar este lugar? Elegimos una acción y la dibujamos.