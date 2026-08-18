Animales de la granja: cuáles son y qué sonidos hacen

Entre los animales de la granja más conocidos está la vaca, que suele vivir en el potrero y nos da leche. También encontramos a la gallina, que camina picoteando el suelo y pone huevos.

Si escuchamos un «oinc, oinc», sabemos que cerca está el cerdo, al que le gusta revolcarse en el barro para refrescarse.

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En el corral podemos ver a la oveja, cubierta de lana suave, y al caballo, que nos ayuda a transportar cosas y corre con fuerza.

En la granja también cuidamos a los animales: les damos agua, comida, un lugar limpio para descansar y espacio para moverse. Así comprendemos que, además de lo que nos brindan, ellos dependen de nuestro cuidado y atención.

Actividades

Jugamos a «¿Quién hace ese sonido?»: imitamos «muu», «kikirikí», «oinc» y «beee», y luego decimos qué animal imaginamos. Después hacemos un conteo: miramos una lámina o dibujo y contamos cuántas vacas, gallinas, cerdos y ovejas aparecen; luego comparamos cuál grupo es más numeroso. Más tarde dibujamos una granja y escribimos (o copiamos) el nombre de dos animales junto a cada dibujo. Por último, armamos una miniobra: uno de nosotros hace de granjero y los demás hacemos de animales, y entre todos recordamos qué necesita cada uno para estar bien.

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