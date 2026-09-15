Oficios y profesiones: conocemos qué tareas hace quién

Cuando vamos a la escuela, conocemos a la maestra o el maestro, que nos enseña a leer, cantar y jugar respetando las reglas.

Si nos duele algo, visitamos a la doctora o al doctor, que nos cuida y nos explica cómo estar sanos.

Cuando hay un incendio, vemos a las bomberas y los bomberos, que apagan el fuego y protegen a las personas.

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También visitamos a la panadera o el panadero, que prepara pan rico para desayunar.

En el parque, saludamos a la jardinera o al jardinero, que riega y corta plantas para que todo se vea bonito.

Y en la calle, encontramos a los policías, que ayudan a que estemos seguros.

Lo más importante es que aprendemos esto: cada trabajo es valioso, y todos juntos hacemos que la vida funcione mejor.

Aprendemos más

1. Jugamos «¿Quién soy?»: elegimos un trabajo (doctor, bombero, panadero) y lo actuamos sin hablar. Los demás adivinan a qué profesión imitamos.

2. Dibujamos: hacemos un dibujo de un trabajo y ponemos al lado una herramienta (manguera, estetoscopio, libro, pala).

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3. Buscamos en casa: miramos objetos y decimos qué trabajo los usa (escoba–limpieza, olla–cocina, tijeras–peluquería).

4. Preguntamos en familia: «¿En qué trabajas?» y contamos qué cosas ayuda a hacer ese trabajo.