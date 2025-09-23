Experimentos divertidos para realizar en casa o en el aula

Por qué elegimos estos experimentos

-Usamos materiales cotidianos y fáciles de conseguir.

-Probamos fenómenos visibles en pocos minutos.

-Reforzamos habilidades tempranas: observar, comparar, contar y describir.

-Trabajamos siempre con una persona adulta al lado, priorizando la seguridad.

Volcancito de bicarbonato: burbujas que cuentan una historia

Qué necesitamos:

-Bicarbonato de sodio

-Vinagre

-Colorante o témpera (opcional)

-Un vaso y una bandeja

Cómo lo hacemos

1. Colocamos dos cucharadas de bicarbonato en el vaso.

2. Mezclamos el vinagre con unas gotas de color.

3. Vertemos el vinagre de a poco y observamos las burbujas.

Qué aprendemos con este experimento

Entendemos que al mezclar vinagre y bicarbonato se libera dióxido de carbono, un gas que forma espuma.

Contamos burbujas, comparamos alturas de la espuma y describimos sonidos y olores. Practicamos medir «más» y «menos».

Leche mágica: colores que se mueven

Qué necesitamos:

-Un plato hondo

-Leche entera

-Colorante de alimentos

-Jabón líquido

-Hisopo o palito

Cómo lo hacemos

1. Vertemos leche en el plato, cubriendo la base.

2. Agregamos gotas de distintos colores.

3. Tocamos la superficie con un hisopo con jabón y miramos cómo los colores se separan y corren.

Qué aprendemos

Probamos cómo el jabón facilita que se dispersen los colorantes. Nombramos direcciones (adentro/afuera), identificamos colores y contamos cuántos «saltos» vemos.

Experimento en algodón: observamos cómo nace una planta

Qué necesitamos:

-Frascos transparentes o vasos

-Algodón

-Semillas de poroto o lenteja

-Agua

Cómo lo hacemos

1. Humedecemos algodón y lo colocamos en el frasco.

2. Ponemos 2–3 semillas entre el vidrio y el algodón.

3. Mantenemos el algodón húmedo, sin exceso de agua, y miramos cada día.

Qué aprendemos

Entendemos partes de la planta: raíz, tallo y hojas al brotar. Registramos cambios con dibujos y contamos días de crecimiento.

Cohete de globo: aire que empuja

Qué necesitamos:

-Un globo

-Una cuerda

-Una pajita

-Cinta adhesiva

Cómo lo hacemos

1. Pasamos la cuerda por la pajita y atamos la cuerda entre dos puntos, bien tensa.

2. Pegamos el globo a la pajita con cinta.

3. Inflamos el globo, sostenemos la boquilla con los dedos, alineamos y soltamos.

Qué aprendemos

Observamos acción y reacción: el aire sale para atrás y el globo avanza para adelante. Medimos distancias, probamos distintos tamaños de globos y comparamos resultados.

Recomendaciones de seguridad y acompañamiento

-Trabajamos en superficies protegidas y ventiladas.

-Usamos cantidades pequeñas y limpiamos enseguida.

-Evitamos llevar manos a la boca y las lavamos al finalizar.

-Registramos lo que vemos con dibujos o fotos, sin forzar resultados: observamos, preguntamos y repetimos.

Cómo evaluamos lo aprendido jugando

-Describimos con nuestras palabras qué pasó.

-Contamos objetos, burbujas o pasos.

-Comparamos «antes y después» con láminas simples.

-Proponemos cambios: menos vinagre, más jabón, otro tamaño de globo, y anotamos qué sucede.

