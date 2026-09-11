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15 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Adiciones con dominós y dados

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GENTILEZA

Aprendemos a sumar con las fichas de los dominós.

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc
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Contamos los puntos de cada mitad de la ficha del dominó y comprobamos si representan a las cifras de abajo. Luego contamos todos los puntos de cada ficha y escribimos ese número como el resultado de la suma.

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Contamos todos los puntos de cada ficha del dominó y unimos con el número correcto, como en el ejemplo dado.

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Contamos los puntos de cada cara del dado y escribimos el número abajo. Luego sumamos y colocamos el resultado como en el ejemplo.

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Fuente: MEC. 2004. Programa de Estudios de Educación Inicial. Dimensión: Matemática.