Otros tipos de aceleración: agrupamiento flexible y adaptación individual del currículo

La aceleración en la adaptación individual del currículo

Es una medida de atención extraordinaria que se aplica a situaciones en las que los centros educativos se encuentran incapaces de poder atender a los alumnos más dotados intelectualmente con medidas ordinarias, previstas en los diseños curriculares y en las programaciones de aula. Son casos en los que las ampliaciones no significativas no son suficientes, pero a la vez la medida de flexibilización no resulta recomendable porque no se cumple alguno de los dos requisitos habituales (rendimiento global excepcional o suficiente desarrollo socioemocional).

La adaptación individual surge como conclusión a un proceso de evaluación psicopedagógica. A la vista de los resultados de esta evaluación, el orientador sugiere la necesidad de atender al alumno sin cambio de grupo, pero con diferenciación curricular sustancial, significativa, que puede dirigirse a:

1. Introducir medidas de enriquecimiento a través de materias no incluidas en el currículo básico o regular. Por ejemplo: idiomas, nuevas tecnologías, música, entre otros.

2. Incluir elementos curriculares de niveles educativos superiores. En este caso el tutor del curso trabaja con el alumno contenidos de grados superiores en una o varias asignaturas, dentro del aula que le corresponde a su edad cronológica.

3. Alumnos ya flexibilizados que a pesar de integrar un grupo superior, aún hay necesidades no atendidas de acuerdo con el potencial. Es necesario incorporar contenidos de un nivel más alto.

Casos prácticos

Caso 1 – Agrupamiento flexible

Contexto:

Carlos tiene 9 años (cursa 4.° grado de primaria) pero muestra una destreza matemática muy avanzada.

Necesidad:

Sin dejar definitivamente a su grupo, el centro decide que, en la hora de matemáticas, Carlos se una al grupo de 5.° de primaria para dar la asignatura a ese nuevo nivel.

Cómo se lleva a cabo:

Durante matemáticas, deja a 4.° para ir a 5.°. Fuera de ese período, vuelve con sus compañeros de 4.° en las otras materias. Esto proporciona a Carlos nuevos contenidos más avanzados sin dejar atrás sus relaciones sociales en el aula de referencia.

Caso 2 – Adaptación individual curricular (nuevas materias)

Contexto:

Lucía tiene una capacidad lingüística muy alta pero el procedimiento de flexibilización (cambio de grado) no resulta conveniente, puesto que a nivel emocional continúa madura para permanecer en 5.° de primaria.

Necesidad:

Necesita más riqueza en el currículo para desarrollar todo su potencial.

Cómo se lleva a cabo:

La orientadora junto con el equipo de maestros decidió introducir un taller de inglés básico para ella, en paralelo a las clases de lengua de 5.°, sin dejar a sus compañeros.

