Verbos regulares, irregulares, defectivos y unipersonales

2.1.2. Ñe’ẽtéva hekojojáva mokõiha. Ñemosusũ (hareáva). Umi iñe’ẽpy iñambue’ỹva oñemosusũvo ha oiporúva ava ha papy ramo ñe’ẽky mboyveguáva: ha-, re-, ho-, ja/ña-, ro-, pe-, ho-.

Ojejuhu po ñe’ẽtévante peichagua ha umíva hína: ‘a, ‘u, y’u, ‘yta ha ‘yguy.

2.1.2. Verbos regulares de segunda conjugación (hareales). Son aquellos cuyas raíces o núcleos permanecen invariables al ser conjugados y usan los prefijos personales: ha– re-, ho, ja/ña– ro-, pe–ho.

Se encuentran solo cinco verbos de este grupo y son: ‘a, caer; ‘u, comer; y’u, beber; ‘yta, nadar; ‘yguy, zambullir.

3. Ñe’ẽtéva hekojoja’ỹva. Ñe’ẽtéva iñambuéva iñe’ẽpýpe téra iñe’ẽky papy ha avaite rechaukahápe, hekoitégui oñemosusũvo. Mbohapy peichaguánte ojekuaa: ju, ha,’ e.

3. Verbos irregulares. Son verbos cuyos núcleos y/o indicadores verbales varían del modelo original al ser conjugados. Se conocen solo tres: ju, venir; ha, ir; y ‘e, decir.

4. Ñe’ẽtéva oĩmba’ỹva. Ko’ã ñe’ẽtéva noñemosusũkuaái mayma avaitépe, oĩ oñemosusũva papyetápente. Ndoikéi pype papyteĩ, oĩguimavoi ñe’ẽtéva papyetápe. Umi ñe’ẽtéva apytépe oĩ: ko’i, je’ói, hua’ĩ.

4. Verbos defectivos. Son verbos que no pueden ser conjugados con todas las personas gramaticales, algunos se conjugan solamente en el plural. No admiten el número singular porque son verbos colectivos. Algunos de esos verbos son: ko’i, acudir; je’ói, ir partir; hua’ĩ, concurrir.

5. Ñe’ẽtéva hi’avateĩva. Umi ñe’ẽtéva oñemosusũva ava mbohapyhápe año ha papyteĩme ha katu herañe’ẽ oimeraẽva. Tembiecharã iporãvéva umi ára rehe oikóva térã upégui oúva: oky, osunu, overa, otyky, hayvi, ijarai.

5. Verbos unipersonales. Son aquellos que se conjugan exclusivamente en la tercera persona del singular y con sujeto indeterminado. Los mejores ejemplos son aquellos verbos que indican fenómenos atmosféricos, naturales: oky (llueve), osunu (truena), overa (relampaguea), otyky (gotea), hayvi (llovizna), ijarai (está nublado).

