Ñe’etéva ñemboheko

Ñe’ẽtéva oiko peteĩ ñe’ẽpy rehe oñembojoajúramo ñe’ẽky (mboyvegua térã upeiguáva), omoambuéva chupe. Ñe’ẽtéva ikatu oguereko: ñe’ẽ’apoha (ijapoha), hi’ára, hetepy, heko ha hekokatu.

Tembiecharã: Akaruse.

o= ñe’ẽky mboyvegua.

karu= ñe’ẽpy.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

se= ñe’ẽky rireguáva.

Características

Los verbos se forman por un lexema y uno o varios morfemas (prefijos o sufijos), que señalan sus accidentes. Los accidentes del verbo son: voz, tiempo, aspecto, modo y grado.

Ejemplo: Okaruse (quiere comer).

o= morfema prefijo.

karu= lexema.

se= morfema sufijo.

Ñe’ẽtéva mosusũmbyre oraha ñe’ẽky mboyvegua ha upeigua ojoajúva hese ha omoañetéva pe ñe’ẽ, omoĩnguévo ñe’ẽtévaicha. Ñe’ẽky mboyvegua papapy ha avaite rehegua: a, re o, ja (ña), ro, pe, o.

El verbo conjugado posee un prefijo de número y persona anexado al lexema, por el cual convierte un lexema en un verbo. Los prefijos de número y persona son: a, re o, ja (ña), ro, pe, o.

Tembiecharã / Ejemplo:

Umi ñe’ẽky papapy ha avaite rehegua ojoguerahava’erã ava oñeñe’ẽha reheve.

Los prefijos de número y persona deben estar en concordancia con el sujeto.

Tembiecharã / Ejemplo:

Che akaru. (Yo como).

Che (yo)

Teroñe’ẽ. Ava peteĩha papyteĩva.

Sujeto. Primera persona del singular

akaru (como).

Ava peteĩha papyteĩva.

Primera persona del singular.

Ñemosusũme peteĩchante ava mbohapyha papyteĩ ha papyetápe.

La flexión de la tercera persona es única para el singular y el plural.

Tembiecharã / Ejemplos:

Ha’e ohai. Ha’ekuéra ohai.

Él escribe. Ellos escriben.

Mokõiháicha ikatu oje’e ava peteĩha ipapyetáva: ojeporúramo «ñande» omoinge pe máva oporohendúvape tapicha oñeñe’ẽvape, ha «ore» katu omboyke chupe.

Existen dos formas de manifestar la primera persona del plural: con el pronombre «ñande», que incluye al receptor o receptores y con el pronombre «ore», que los excluye.

Tembiecharã / Ejemplo:

Ipu porãve hag̃ua, umi ñe’ẽpy rehe oñembojoaju ñe’ẽky, ojehecharaẽva’erã jurugua térã tĩguápa.

Por armonización, para adicionar a los lexemas los distintos morfemas se debe tener en cuenta si son orales o nasales.

Tembiecharã / Ejemplos:

Ñande jasapukái. (Nosotros gritamos).

Ñande ñañani. (Nosotros corremos).

Fuente:- Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ (GÑR). (2018). Academia de la Lengua Guaraní. (ALG). Guarani Ñe’ẽtekuaa. Asunción, Paraguay.