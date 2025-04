Personal Information - Información personal en inglés

Aprendamos a preguntar y responder sobre informaciones personales.

1. What is your name? / What’s your name? (¿Cuál es tu nombre?)

Para responder puedes usar solamente tu nombre o tu nombre y tu primer apellido. Eso dependerá del lugar y la cantidad de información que desees proporcionar en ese momento.

Por ejemplo:

a) My name is Rose. (Rose Smith)

My name’s Rose.

b) I am Rose.

I’m Rose. (Rose Smith).

Otras variaciones:

a) What is your first name? What’s your first name? (¿Cuál es tu primer nombre?).

It’s Rose.

My first name is Rose.

b) What is your last name? What’s your last name? (¿Cuál es tu apellido?).

It’s Smith.

My last name is Smith.

c) What is your full name? What’s your full name? (¿Cuál es tu nombre completo?).

It’s Rose Smith.

My full name is Rose Smith.

2. How old are you? (¿Cuántos años tienes?)

Se responde usando «I am» o «I’m» y la edad en números o letras.

I am 10 years old. / I’m ten years old. (Tengo 10 años).

Lea más: Verb to be

3. What is your address? / What’s your address? (¿Cuál es tu dirección?)

Se puede responder de forma completa: My address is ... o de manera corta: it’s.

My address is 2345 Chile Street Apt. 5, door 6 A.

It’s 2345 Chile Street Apt. 5, door 6 A.

4. What is your phone number? / What’s your phone number? (¿Cuál es tu número de teléfono?)

Se puede responder de forma larga: My phone number is» ... o de forma corta: It’s.

My phone number is 0912345678.

It’s 0912345678

5. What is your email address? What’s your email address? (¿Cuál es tu correo electrónico?)

My email address is blahbluewhite@gmail.com.

It’s blahbluewhite@gmail.com.

6. What do you do? (¿A qué te dedicas?)

I am a student.

I’m a student.

7. Where are you from? (¿De dónde eres?)

Puedes responder mencionando tu país o nacionalidad.

I am from Paraguay. / I’m from Paraguay. (Soy de Paraguay).

I am Paraguayan. / I’m Paraguayan. (Soy paraguayo/a).

- Recuerda que para nombrar tu país de origen usas from (de) y cuando dices tu nacionalidad no se usa.

- Las nacionalidades en inglés se escriben con mayúscula inicial.