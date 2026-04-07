Los órganos sensoriales con actividades de comprensión lectora

Lea más: Cuidado e higiene de los sentidos

Había una vez, en un lugar muy especial llamado El reino del cuerpo, cinco grandes amigos que se reunieron para conversar. Eran los cinco sentidos: Vista, Oído, Olfato, Gusto y Tacto.

—¡Hola, amigos! —dijo Vista, guiñando un ojo—. Yo soy la encargada de ver todo: los colores, las formas y las letras de los cuentos.

—¡Qué importante eres! —respondió Oído—. Yo ayudo a escuchar las voces, la música y los sonidos del viento.

—¡No se olviden de mí! —dijo Olfato, moviendo la nariz—. Yo puedo oler flores,comida rica… ¡y también avisar si algo huele mal!

—Y yo —agregó Gusto, sacando la lengua— puedo saborear lo dulce, lo salado, lo ácido y lo amargo.

—¡Y yo siento todo a través de mi piel! —dijo Tacto, extendiendo las manos—. Puedo saber si algo es suave, frío, caliente o áspero.

Los cinco amigos estaban felices, pero de pronto Vista dijo con preocupación:

—Amigos, debemos cuidarnos para seguir ayudando al cuerpo.

—¡Es cierto! —dijo Oído—. No debemos escuchar música muy fuerte para no dañar los oídos.

—Yo debo evitar oler cosas peligrosas —añadió Olfato.

—Y yo necesito alimentos saludables y lavarme los dientes —dijo Gusto.

—También es importante lavarse las manos y no tocar cosas sucias—comentó Tacto.

—Y yo —dijo Vista— debo descansar, no mirar pantallas por mucho tiempo y leer con buena luz.

Entonces todos juntos dijeron:

—¡Si nos cuidan, nosotros cuidamos del cuerpo!

Y así, los cinco sentidos siguieron trabajando felices, ayudando a los niños a descubrir el mundo cada día.

APRENDE MÁS

Marca la opción correcta.

1. ¿Qué sentido usamos para

ver los colores?

A) Oído

B) Vista

C) Gusto

D) Tacto

E) Olfato

2. ¿Qué órgano usamos para escuchar música?

A) Nariz

B) Piel

C) Lengua

D) Oídos

E) Ojos

3. ¿Qué sentido nos ayuda a oler las flores?

A) Vista

B) Tacto

C) Oído

D) Gusto

E) Olfato

4. ¿Qué sentido nos ayuda a disfrutar de los sabores?

A) Gusto

B) Tacto

C) Oído

D) Olfato

E) Vista

5. ¿Qué órgano usamos para sentir la textura de las cosas?

A) Nariz

B) Lengua

C) Piel

D) Ojos

E) Oídos

6. ¿Qué debemos hacer para cuidar el sentido del gusto?

A) Lavarse los dientes y comer sano

B) No dormir temprano

C) Escuchar música fuerte

D) Tocar cosas sucias

E) Comer muchos dulces

7. ¿Cuál es una forma de cuidar el sentido del tacto?

A) No lavarse las manos

B) Tocar todo lo que se encuentre

C) Lavarse las manos y evitar tocar cosas sucias

D) Comer dulces todos los días

E) Lavarse los dientes una vez al día

8. ¿Qué debemos hacer para cuidar el sentido de la vista?

A) Frotarse los ojos con las manos sucias

B) Descansar, no mirar pantallas por mucho tiempo y leer con buena luz

C) Oler todo lo que se encuentre

D) Evitar ruidos fuertes

E) Usar ropa nueva