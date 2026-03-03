Matemática Primer Ciclo
03 de marzo de 2026 - 01:00

Unidades y decenas: relaciones de equivalencias

Imagen sin descripción
GENTILEZA

Comprender el valor posicional de los números es uno de los pasos más importantes en matemáticas. Significa entender, por ejemplo, que un número está formado por: grupos de diez (decenas) y elementos sueltos (unidades).

Por Prof. Lic. Mirtha Ovelar, MSc

¿Qué son las unidades y las decenas?

- Unidades: son los números que contamos de a uno.

Ejemplos: una unidad es: 1 lápiz, 1 borrador, 1 pelota. Cada objeto suelto es UNA unidad.

- Decenas: una decena es un grupo de 10 unidades. Por ejemplo, si juntamos 10 fichas, formamos UNA decena.

Otros ejemplos:

10 lápices = 1 decena.

10 tapitas = 1 decena.

10 dedos = 1 decena.

Podemos decir:

10 unidades = 1 decena.

Y también se puede decir al revés:

1 decena = 10 unidades.

¿Cómo se ve en los números el valor posicional?

Imagen sin descripción

Los números tienen lugares:

Ejemplo el 21: en este número de dos cifras, cada cifra tiene un «lugar»:

La cifra de la derecha indica unidades: 1.

La cifra de la izquierda indica decenas: 2.

El número formado es 21= 2 decenas y 1 unidad (porque 2 decenas son 20 y 1 unidad es 1; 20 + 1 = 21.

Otro ejemplo: 43

El 4 está en el lugar de las decenas → vale 40.

El 3 está en el lugar de las unidades → vale 3.

43 = 40 + 3.

Imagen sin descripción

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Matemática. Primer ciclo.