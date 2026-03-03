Unidades y decenas: relaciones de equivalencias

¿Qué son las unidades y las decenas?
- Unidades: son los números que contamos de a uno.
Ejemplos: una unidad es: 1 lápiz, 1 borrador, 1 pelota. Cada objeto suelto es UNA unidad.
- Decenas: una decena es un grupo de 10 unidades. Por ejemplo, si juntamos 10 fichas, formamos UNA decena.
Otros ejemplos:
10 lápices = 1 decena.
10 tapitas = 1 decena.
10 dedos = 1 decena.
Podemos decir:
10 unidades = 1 decena.
Y también se puede decir al revés:
1 decena = 10 unidades.
¿Cómo se ve en los números el valor posicional?
Los números tienen lugares:
Ejemplo el 21: en este número de dos cifras, cada cifra tiene un «lugar»:
La cifra de la derecha indica unidades: 1.
La cifra de la izquierda indica decenas: 2.
El número formado es 21= 2 decenas y 1 unidad (porque 2 decenas son 20 y 1 unidad es 1; 20 + 1 = 21.
Otro ejemplo: 43
El 4 está en el lugar de las decenas → vale 40.
El 3 está en el lugar de las unidades → vale 3.
43 = 40 + 3.
Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Matemática. Primer ciclo.