Unidades y decenas: relaciones de equivalencias

¿Qué son las unidades y las decenas?

- Unidades: son los números que contamos de a uno.

Ejemplos: una unidad es: 1 lápiz, 1 borrador, 1 pelota. Cada objeto suelto es UNA unidad.

- Decenas: una decena es un grupo de 10 unidades. Por ejemplo, si juntamos 10 fichas, formamos UNA decena.

Otros ejemplos:

10 lápices = 1 decena.

10 tapitas = 1 decena.

10 dedos = 1 decena.

Podemos decir:

10 unidades = 1 decena.

Y también se puede decir al revés:

1 decena = 10 unidades.

¿Cómo se ve en los números el valor posicional?

Los números tienen lugares:

Ejemplo el 21: en este número de dos cifras, cada cifra tiene un «lugar»:

La cifra de la derecha indica unidades: 1.

La cifra de la izquierda indica decenas: 2.

El número formado es 21= 2 decenas y 1 unidad (porque 2 decenas son 20 y 1 unidad es 1; 20 + 1 = 21.

Otro ejemplo: 43

El 4 está en el lugar de las decenas → vale 40.

El 3 está en el lugar de las unidades → vale 3.

43 = 40 + 3.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Matemática. Primer ciclo.