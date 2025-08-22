Flujo de energía en los ecosistemas, cadenas de alimentos y niveles tróficos

Cadenas tróficas o de alimentos

Una cadena trófica es una representación lineal de cómo la energía y los nutrientes de los alimentos pasan de un organismo a otro dentro de un ecosistema.

Cada nivel en esta cadena está compuesto por organismos que comparten el mismo rango alimenticio y se denomina nivel trófico. Los niveles tróficos incluyen:

-Productores primarios: organismos autotróficos, principalmente las plantas y el fitoplancton, que realizan la fotosíntesis para convertir la energía solar en energía química.

-Consumidores primarios: herbívoros que se alimentan de productores primarios.

-Consumidores secundarios: carnívoros que se alimentan de consumidores primarios.

-Consumidores terciarios: carnívoros que se alimentan de consumidores secundarios, ocupando el nivel trófico más alto.

Completa en las líneas el nivel trófico que corresponde a cada organismo de la cadena.

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios. Medio Natural y Salud. 1.er ciclo.