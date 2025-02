¿Qué se necesita para un debate?

Un moderador para guiar la conversación.Un diálogo ordenado.El tema debe ser conocido por todos.Cada persona debe expresar su opinión.El vocabulario utilizado debe ser respetuoso.

Otros aspectos

Cada persona tiene un tiempo para hablar. No debe excederse.El moderador debe guiar al participante en el tema para que no se desvíe de él.La persona que habla no debe ser interrumpida.El moderador debe explicar las reglas antes de iniciar el debate.

Opina

Si todas las personas o la mayoría opinan igual, ¿podemos decir que estuvieron debatiendo o dialogando? ¿Qué diferencia hay?