Solo se conoce lo que uno domestica (2)

¿Qué sucedió en la primera parte del capítulo?

¿Por qué el zorro le pidió a El Principito que lo domesticara?

¿Qué significaba para él esta palabra?

¿Cómo crees que lo hará?

Capítulo XXII (última parte)

—¿Qué hay que hacer?—dijo el principito.

—Hay que ser muy paciente —respondió el zorro. —Te sentarás al principio más bien lejos de mí, así, en la hierba. Yo te miraré de reojo y no dirás nada. El lenguaje es fuente de malentendidos. Pero cada día podrás sentarte un poco más cerca...

Al día siguiente el principito regresó.

—Hubiese sido mejor regresar a la misma hora —dijo el zorro. —Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, ya desde las tres comenzaré a estar feliz. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. Al llegar las cuatro, me agitaré y me inquietaré; descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes en cualquier momento, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón... Es bueno que haya ritos.

—¿Qué es un rito? —dijo El Principito.

—Es algo también demasiado olvidado —dijo el zorro. —Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días, una hora de las otras horas. Mis cazadores, por ejemplo, tienen un rito. El jueves bailan con las jóvenes del pueblo. Entonces, el jueves es un día maravilloso. Me voy a pasear hasta la viña. Si los cazadores bailaran en cualquier momento, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones.

Así El Principito domesticó al zorro. Y cuando se aproximó la hora de la partida:

—¡Ah! —dijo el zorro... —Voy a llorar.

—Es tu culpa —dijo El Principito— , yo no te deseaba ningún mal, pero tú quisiste que te domesticara.

—Claro —dijo el zorro.

—¡Pero vas a llorar! —dijo El Principito.

—Claro —dijo el zorro.

—¡Entonces no ganas nada!

—Sí, gano —dijo el zorro —a causa del color del trigo.

Luego agregó:

—Ve y visita nuevamente a las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Y cuando regreses a decirme adiós, te regalaré un secreto.

El Principito fue a ver nuevamente a las rosas:

—Ustedes no son de ningún modo parecidas a mi rosa, ustedes no son nada aún —les dijo. —Nadie las ha domesticado y ustedes no han domesticado a nadie. Ustedes son como era mi zorro. No era más que un zorro parecido a cien mil otros. Pero me hice amigo de él, y ahora es único en el mundo.

Y las rosas estaban muy incómodas.

—Ustedes son bellas, pero están vacías —agregó.

—No se puede morir por ustedes. Seguramente, cualquiera que pase creería que mi rosa se les parece. Pero ella sola es más importante que todas ustedes, puesto que es ella a quien he regado, abrigado y protegido con la pantalla. Puesto que es ella la rosa cuyas orugas maté (salvo las dos o tres para las mariposas). Puesto que es ella a quien escuché quejarse, alabarse o incluso, a veces, callarse. Puesto que es mi rosa.

Y volvió con el zorro:

—Adiós —dijo...

—Adiós —dijo el zorro. —Aquí está mi secreto. Es muy simple: solo se ve bien con el corazón.

—Lo esencial es invisible a los ojos —dijo El Principito a fin de recordarlo.

—Es el tiempo que has perdido en tu rosa lo que hace a tu rosa tan importante.

—Es el tiempo que he perdido en mi rosa... —dijo El Principito a fin de recordarlo.

—Los hombres han olvidado esta verdad —dijo el zorro.

—Pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa...

—Soy responsable de mi rosa... —repitió El Principito a fin de recordarlo.

Actividad

Responde.

¿Logró El Principito domesticar al zorro?, ¿cómo lo hizo?

¿Qué significa ver con el corazón?

¿Estás de acuerdo con la expresión: «Lo esencial es invisible a los ojos»?

