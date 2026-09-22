Curiosidades sobre los experimentos

¿Qué es un experimento?

Un experimento es una prueba controlada que se realiza para descubrir algo. Sirve para comprobar si una idea es verdadera o falsa. En un experimento, se cambian algunas cosas para ver qué pasa con otras. Así se descubren las leyes de la ciencia.

Lea más: Experimentos

Datos curiosos y asombrosos

El experimento más largo. Un experimento con brea (un material parecido al alquitrán negro) lleva funcionando desde 1927. ¡Solo cae una gota cada 10 años!

Electricidad voladora. Benjamín Franklin voló una cometa en una tormenta para demostrar que los rayos son electricidad.

Moco de delfín. Los científicos usan drones para recoger el moco que los delfines expulsan al respirar y así estudiar su salud.

La bombilla de Edison. Thomas Edison falló más de 1000 veces antes de lograr que la bombilla funcionara. Él decía que no eran fracasos, sino formas de saber cómo no se hacía.

Flotar en el espacio. En la Estación Espacial Internacional, los astronautas hacen experimentos con fuego. Descubrieron que las llamas en el espacio son redondas y azules.

I. Responde.

1. Según el texto, ¿para qué sirve un experimento?

2. ¿Por qué Benjamín Franklin voló una cometa durante una tormenta?

II. Explica la frase de Thomas Edison sobre sus mil intentos fallidos.

III. Selecciona la letra con la opción correcta.

1. Si un experimento de ciencias dice: «El agua tibia disuelve el azúcar rápidamente», ¿qué palabra de la oración indica la acción que realiza el agua?

A) tibia B) disuelve C) azúcar D) rápidamente

2. Lee esta frase basada en el texto: «Los científicos usan drones para recoger el moco de los delfines». ¿Cuál de las siguientes palabras es un sustantivo?

A) Drones B) Usan C) Para D) Recoger

3. Lee esta frase sobre Tomás Edison: «Edison falló más de 1000 veces antes de lograr que la bombilla funcionara». ¿Cuál es el verbo en pasado que indica la acción principal que le ocurrió a Edison?

A) Edison B) Veces C) Falló D) Bombilla

4. Lee este dato del texto: «En el espacio las llamas son redondas y azules». ¿Cuáles son los adjetivos que describen cómo se ven las llamas?

A) Espacio B) Llamas C) Son D) Redondas y azules

5. Lee este fragmento: «Un experimento con brea lleva funcionando desde 1927. ¡Solo cae una gota cada 10 años!». ¿Qué palabra del texto funciona como un adverbio o expresión de tiempo que nos dice cuándo o cada cuánto ocurre la acción?

A) Gota B) Cada 10 años C) Brea D) Cae

6. Imagina que quieres hacerle una pregunta a un científico sobre el experimento de Benjamín Franklin: «Por qué voló una cometa en la tormenta». ¿Qué signos de puntuación debes colocar al inicio y al final de esta oración?

A) Puntos suspensivos (…)

B) Signos de exclamación (¡ !)

C) Signos de interrogación (¿ ?)

D) Dos puntos (:)

Respuestas

1: B. 2: A. 3:C. 4: D. 5: C.