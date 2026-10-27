La Tierra se mueve. Movimientos de rotación, traslación, nutación y precesión

¿Cuáles son los movimientos de la Tierra?

La Tierra, como todos los planetas del sistema solar, tiene dos movimientos:

Movimiento de rotación: por el cual la Tierra, durante un día, gira sobre sí misma en sentido oeste-este alrededor de un eje que pasa por ambos polos.

Las consecuencias de este movimiento son el día y la noche.

Movimiento de traslación o de revolución: por el cual gira alrededor del Sol recorriendo una órbita elíptica, que dura 365 días y seis horas. Las seis horas anuales se van acumulando y cada cuatro años se establece un año bisiesto con 366 días (6 horas cada 4 años suman 24 horas o un día).

Las cuatro estaciones del año (primavera, verano, otoño e invierno) se producen por la inclinación del eje terrestre en relación con el plano de su órbita alrededor del Sol. Los hemisferios norte y sur tienen estaciones opuestas en determinada época del año: cuando en el norte es verano, en el sur es invierno.

Otros movimientos de la Tierra

La Tierra, al igual que otros cuerpos celestes, no sigue un camino completamente estable en su rotación y traslación. Existen varios movimientos adicionales a los más conocidos, como la rotación sobre su eje cada 24 horas y la traslación alrededor del Sol una vez al año.

Dos de estos movimientos, menos evidentes para la percepción diaria son la precesión y la nutación.

¿Qué es la precesión?

La precesión es un fenómeno astronómico que causa una lenta y gradual oscilación del eje de rotación de un cuerpo celeste. En el caso de la Tierra, se refiere al cambio en la orientación del eje de rotación que describe un cono en el espacio. Este fenómeno es similar al bamboleo (cabeceo) de un trompo en rotación.

Lea más: Rotación y traslación de la Tierra

¿Qué es la nutación?

La nutación es un pequeño movimiento oscilatorio superpuesto al movimiento de precesión. Se manifiesta como un bamboleo en el eje de la Tierra y tiene un período mucho más corto. Es similar a las ondulaciones de la pollera de una bailarina al realizar giros. Tanto la nutación como las ondulaciones de una pollera en movimiento tienen una naturaleza oscilatoria y regular.

Respuestas

1. PRECESIÓN

2. GEOIDE

3. BISIESTO

4. TRASLACIÓN

5. ROTACIÓN

6. NUTACÓN

Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud. Tercer ciclo.