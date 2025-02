AMAMBAY, décimo tercer departamento de la República del Paraguay

ORIGEN DEL NOMBRE DE AMAMBAY: Es un sustantivo compuesto por tres ideas: AMA, que quiere decir ‘lluvia’; MBA, que significa ‘fin de una acción’; Y, que no se separa de la partícula, es apócope de ry y significa ‘jugo o caldo de alguna cosa’.





SÍNTESIS HISTÓRICA: El 1 de diciembre del año 1899, en el paraje Punta Porã se crea la primera comisaría policial “con un piquete compuesto de un sargento y cuatro soldados, con la dotación mensual de treinta y veinte y tres pesos fuertes, respectivamente. Nómbrase para regentear la referida comisaría al señor Juan De La Cruz Meza”.





El 26 de agosto de 1901 fue sancionado el decreto-ley que crea nuevos departamentos (distritos); entonces, Punta Porã pasó oficialmente a llamarse Pedro Juan Caballero.





SUPERFICIE: 12.933 km2.





POBLACIÓN: 127.011, de los cuales 15.000 son de la etnia Pãi Tavyterã.





CAPITAL: Pedro Juan Caballero, anteriormente llamada Punta Porã, por los carreteros que se dedicaban al transporte de la yerba mate desde el Mato Grosso brasileño hasta el puerto de Concepción.





OROGRAFÍA: La cordillera de Amambay sirve de límite con el Brasil. Sus prolongaciones forman serranías y cerros que constituyen uno de los paisajes más bellos de todo el país y que dan nacimiento a importantes ríos que bañan gran parte del territorio nacional: El cerro Punta Porã es el de mayor altura (700 m).





De esta se desprenden ramales como la serranías de Cerro Corá (Yvyty jere), Takurupytã, Guasú, Alambique, y algunos cerros aislados como el Tranquerita, Akangué, Takuara, Verno cué, Kuatia y otros.





HIDROGRAFÍA: El río Apa y su afluente el Estrella sirven de límite con el Brasil. En Amambay nacen importantes ríos como el Aquidabán, el Ypané, Acaray, Guazú y Puendy.





CLIMA: La temperatura es bastante agradable, muy por debajo de los departamentos vecinos, debido a la altura en que se encuentra, como promedio alcanza los 21 grados y raras veces sobrepasa los 33 grados en verano.





La precipitación es abundante (1700 a 1900 mm) distribuida en casi todos los meses del año. El mes más seco del año es agosto.





USO DEL SUELO: Suelos provenientes de lazotales rojos, con presencia de óxido de hierro, aptos para la agricultura. Los bosques han sido sustituidos por pasturas implantadas para la producción bovina.





PRODUCCIÓN: La pecuaria y la agricultura concentran la mayor producción del departamento, aunque en otra época el recurso forestal también ha impulsado un comercio considerable; sin embargo, el contrabando ha generado un grave daño ecológico al sistema, afectando el clima, el suelo y la distribución de las lluvias.





AGRICULTURA: Produce soja, trigo, arroz, maíz, girasol, mandioca, poroto, habilla (feijao) sorgo, milleto, frutas y verduras para autoconsumo.





GANADERÍA: Se caracteriza por la producción de Nelore (mocho y astado), con alto linaje genético, híbridos industriales con introducción del ganado europeo, en busca de precocidad, calidad de carne y progenie.





SITUACIÓN FORESTAL: Lamentablemente se ha desperdiciado la gran riqueza forestal de este departamento, al punto de no contar con una sólida industria de la madera, y sus beneficios fueron a parar al otro lado de la frontera en forma de contrabando. Pero existe aún una pequeña cantidad de reservas naturales en forma privada (2 a 5%) que puede ser el inicio de una concientización de la importancia de los bosques a la vida humana.





INDUSTRIAS: Chacinados, derivados de la producción de lácteos, como queso, yogur, leche descremada. Actualmente en la Colonia Itapopo está funcionando una moderna fábrica de cerámicas, que surte al mercado local.





VÍAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Las terrestres, formadas por la ruta V Gral. Bernardino Caballero, que une Pedro Juan con Concepción, la III Gral. Elizardo Aquino que lo conecta con la capital del país, ambas totalmente asfaltadas.



Además tiene comunicación por carreteras no asfaltadas con Capitán Bado (110 km al suroeste) y Bella Vista Norte (98 km al noroeste).



Cuenta con un aeropuerto -aunque no cuenta con vuelos regulares-, cinco radioemisoras. (FM y AM) dos canales de TV por cable, dos repetidoras de emisoras de TV de la capital y un semanario.



Bella Vista cuenta con una emisora AM y una FM. Capitán Bado posee tres emisoras de radio: una AM, una FM y una emisora comunitaria en FM.





EDUCACIÓN: El departamento se divide en dos zonas educativas con un total de 117 escuelas. El Centro Regional de Educación Dr. Raúl Peña, con ciclos básicos, bachilleratos, técnicos, formación docente, 24 colegios y liceos, alfabetización de jóvenes y adultos con 24 centros educativos. La Facultad de Ciencias y Letras (UCA) administra las siguientes carreras: ciencias contables, administrativas, procuraduría judicial, pedadogía, profesorado de nivel medio, Educación Escolar Básica. La UNA cuenta con la Facultad de Ciencias Agrarias, de Derecho y Ciencias Sociales. Además, se cuenta con varias universidades privadas.





PRINCIPALES PROBLEMAS: La falta de fuentes de trabajo hace emigrar a muchos jóvenes hacia otras latitudes, la falta de escuelas técnicas que obliga a muchos niños a pasar la frontera para buscar oportunidades, el crecimiento de la economía informal por el progresivo urbanismo y el abandono del campo, la deforestación, el contrabando, la desaparición de antiguas colonias que se convierten progresivamente en estancias, los problemas de la droga, especialmente la marihuana.





LUGARES TURÍSTICOS E HISTÓRICOS: Parque Nacional Cerro Corá, que conserva en su territorio la muestra representativa del ecosistema, con una fauna y flora muy variadas, el centro histórico. El cerro Muralla, el famoso Tape Tuya, por donde transitó el resto del ejército paraguayo en campaña durante la Guerra Grande, el ex Puerto Panadero (cerca de Capitán Bado).





(Texto de Cándido Figueredo, Jefe de la Redacción Regional de ABC Color, del departamento de Amambay).