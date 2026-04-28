Funciones de la célula

La función de relación permite a la célula captar estímulos del medio interno y externo, como cambios de temperatura, luz o sustancias químicas, y responder adecuadamente. Esto se logra mediante estructuras como la membrana celular y receptores específicos que envían señales al interior celular. Gracias a esta función, las células pueden adaptarse a su entorno y mantener el equilibrio interno necesario para su supervivencia.

La función de nutrición consiste en el conjunto de procesos mediante los cuales la célula obtiene, transforma y utiliza materia y energía. Incluye la incorporación de nutrientes, su transformación a través del metabolismo (como la respiración celular) y la eliminación de desechos. En las células vegetales, este proceso puede incluir la fotosíntesis, donde se produce alimento a partir de la luz solar, mientras que en las células animales depende de sustancias orgánicas ya elaboradas. Esta función es fundamental para el crecimiento, mantenimiento y funcionamiento de la célula.

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Por otro lado, la función de reproducción permite que las células originen nuevas células, asegurando la continuidad de la vida. Existen dos tipos principales de reproducción celular: la mitosis, que produce células hijas idénticas para el crecimiento y reparación de tejidos, y la meiosis, que forma células reproductoras como los óvulos y espermatozoides, con la mitad de la información genética. Este proceso garantiza la transmisión de características hereditarias, la diversidad de características en las especies y la perpetuidad de la vida.

En conjunto, estas tres funciones vitales permiten que las células interactúen con su entorno, obtengan energía y se multipliquen, asegurando así la vida de los organismos. El correcto funcionamiento celular es clave para la salud, ya que cualquier alteración en estas funciones puede generar enfermedades.

Fuente: MEC. 2014. Programas de estudio. Educación para la Salud.

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Contesta con Falso o Verdadero.

1. ( ) La función de relación permite a la célula responder a

estímulos del ambiente.

2. ( ) La nutrición celular es fundamental para el crecimiento,

mantenimiento y funcionamiento celular.

3. ( ) En la fotosíntesis elaboran alimentos las células

animales.

4. ( ) La mitosis produce células diferentes entre sí.

5. ( ) La reproducción celular permite el crecimiento de los

organismos.

6. ( ) La célula no elimina desechos durante la nutrición.