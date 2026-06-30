La valoración de la identidad nacional y cultural

Nuestra identidad nacional y cultural no es solo un concepto que estudiamos en los libros, sino un sentimiento vivo que late con fuerza en cada uno de nosotros. Ser paraguayo se construye día a día a través de nuestra historia, nuestro esfuerzo y la alegría de compartir un mismo suelo.

Nuestra rica herencia cultural se refleja en el uso del español y el guaraní, en nuestra música, nuestras danzas, nuestras comidas típicas y nuestras celebraciones. Conocer y valorar estos elementos nos ayuda a sentirnos orgullosos de ser paraguayos.

Nuestra riqueza cultural es única en el mundo y lo vivenciamos en los detalles más cotidianos cuando hablamos nuestro hermoso idioma guaraní, cuando vestimos el ñandutí, el ao po’i, el poncho para’i , cuando compartimos un fresco tereré con amigos, cuando disfrutamos del sonido de la polca y la guarania o de nuestros sabrosos platos tradicionales como el vori vori, la sopa paraguaya, entre otros, identidad nacional y cultural que reúnen a las familias y comunidades.

Valorar nuestra identidad significa cuidar estas tradiciones, respetar el pasado de nuestros héroes y valorar la diversidad que nos rodea.

En el contexto de este Mundial de Fútbol 2026, a través de nuestros atletas, con cada atuendo, cada partido y cada jugada nos sentimos representados como país y demostramos al mundo los valores que nos caracterizan desde siempre: la garra, el espíritu de lucha que nunca se rinde ante la adversidad, y la inmensa solidaridad para apoyarnos los unos a los otros

Valorar la identidad nacional significa respetar y cuidar el patrimonio cultural y natural del país. Los monumentos históricos, los sitios turísticos, las reservas naturales y las manifestaciones artísticas son tesoros que pertenecen a todos los paraguayos. Si desde niños conocemos y apreciamos estas riquezas, contribuiremos a preservar la historia y la cultura para las futuras generaciones.

La escuela y la familia cumplen un papel muy importante en el fortalecimiento de la identidad nacional. A través del estudio de la historia, la práctica de las tradiciones y el respeto por los símbolos patrios, desarrollamos el amor por nuestro país. Valorar la identidad nacional y cultural del Paraguay nos ayuda a construir una sociedad más unida, respetuosa y orgullosa de sus raíces.

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Fuente: MEC. 2014. Programa de estudios de Vida Social y Trabajo. Primer ciclo.

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1. ¿Qué forma parte de la identidad nacional y cultural del Paraguay?

a) Solo los deportes.

b) Las costumbres, las tradiciones, los idiomas y los valores.

c) Únicamente los símbolos patrios.

d) Solamente la historia.

2. ¿Cuál de las siguientes expresiones culturales es propia del Paraguay?

a) Tango. b) Samba. c) Guarania. d) Flamenco.

3. ¿Qué significa valorar la identidad nacional?

a) Dejar de lado las tradiciones antiguas.

b) Preferir la música extranjera.

c). Respetar y cuidar el patrimonio cultural y natural.

d) Aprender únicamente el idioma español.

4. ¿Qué instituciones son esenciales para fortalecer la identidad nacional en los niños?

a) La escuela y la familia.

b) Los clubes sociales.

c) Los clubes deportivos.

d) Los bancos y las empresas.

5. ¿Cuál es un beneficio de valorar la identidad nacional y cultural del Paraguay?

a) Construir una sociedad más unida y respetuosa.

b) Olvidar las costumbres tradicionales.

c) Reemplazar la cultura paraguaya por otras.

d) Ninguna alternativa es correcta.