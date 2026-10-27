Día Mundial de las Ciudades: lugares para vivir mejor

¿Cuál es el objetivo de esta recordación?
El Día Mundial de las Ciudades busca recordar que todas las personas tienen derecho a vivir en comunidades con buenas condiciones. Esto significa contar con agua potable, energía eléctrica, calles transitables, espacios verdes para recrearse, recolección de basura, escuelas, centros de salud y transporte seguro. Una buena ciudad es aquella donde todos pueden moverse y participar sin dificultades, incluidos niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
Responsabilidades básicas de las autoridades municipales
En nuestro país, las principales autoridades de un municipio son el intendente municipal y los concejales municipales, con funciones diferentes, pero complementarias.
El intendente municipal
Es la autoridad encargada de administrar la Municipalidad y ejecutar las obras y los servicios municipales.
- Mantener limpias las calles, plazas y espacios públicos.
- Organizar la recolección y disposición de la basura.
- Promover la reparación de calles, veredas y caminos.
- Cuidar y mejorar los parques, plazas y jardines.
- Colocar señalizaciones y ordenar el tránsito.
- Administrar correctamente los recursos económicos municipales.
- Promover proyectos de desarrollo y bienestar comunitario (dónde se pueden construir viviendas, comercios o industrias, otros).
- Hacer cumplir las ordenanzas municipales.
Los concejales municipales
Son los representantes de la ciudadanía que integran la Junta Municipal. Sus funciones principales son establecer normas municipales y controlar la gestión del intendente.
- Elaborar y aprobar ordenanzas municipales.
- Estudiar y aprobar el presupuesto municipal.
- Controlar la utilización de los recursos municipales.
- Fiscalizar las acciones de la intendencia.
- Escuchar las necesidades y propuestas de los vecinos.
- Proponer medidas para mejorar los servicios públicos.
- Promover normas para proteger el ambiente y mejorar la convivencia.
Lea más: El Día Mundial de las Ciudades: propuestas para celebrar
Responsabilidades de los ciudadanos respecto a sus autoridades municipales
- Participar en las elecciones municipales y votar de manera consciente e informada.
- Respetar a las autoridades electas.
- Cumplir las ordenanzas municipales.
- Pagar los tributos municipales: impuestos, tasas, otros.
- Participar en las reuniones de las comisiones vecinales para mejorar la ciudad.
- Solicitar información y rendición de cuentas al municipio.
- Cuidar los bienes públicos como plazas, árboles, juegos infantiles, calles, otros.
- Participar en campañas de limpieza, arborización, reciclaje y otras actividades comunitarias.
- Exigir a las autoridades honestidad, transparencia y responsabilidad.
Fuentes: (MEC). 2014. Programa de estudios de Ciencias Sociales, ONU.
APRENDE MÁS
I. Lee, piensa y responde.
1. ¿Quién es el encargado de administrar la Municipalidad?
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2. ¿Cuáles son las funciones principales de los concejales municipales?
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3. ¿Por qué es importante que las autoridades escuchen a los vecinos?
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4. ¿Cuáles son tres acciones que puedes realizar para ayudar a que tu ciudad sea un lugar mejor para vivir?
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II. Al observar las imágenes de las dos ciudades, ¿en cuál de las ciudades quieres vivir?, ¿qué responsabilidades deben asumir las autoridades municipales (intendente y concejales) y cuáles corresponden a los ciudadanos para transformar una ciudad desordenada y contaminada en un lugar limpio, seguro y agradable para vivir?
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