Día Mundial de las Ciudades: lugares para vivir mejor

¿Cuál es el objetivo de esta recordación?

El Día Mundial de las Ciudades busca recordar que todas las personas tienen derecho a vivir en comunidades con buenas condiciones. Esto significa contar con agua potable, energía eléctrica, calles transitables, espacios verdes para recrearse, recolección de basura, escuelas, centros de salud y transporte seguro. Una buena ciudad es aquella donde todos pueden moverse y participar sin dificultades, incluidos niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Responsabilidades básicas de las autoridades municipales

En nuestro país, las principales autoridades de un municipio son el intendente municipal y los concejales municipales, con funciones diferentes, pero complementarias.

El intendente municipal

Es la autoridad encargada de administrar la Municipalidad y ejecutar las obras y los servicios municipales.

- Mantener limpias las calles, plazas y espacios públicos.

- Organizar la recolección y disposición de la basura.

- Promover la reparación de calles, veredas y caminos.

- Cuidar y mejorar los parques, plazas y jardines.

- Colocar señalizaciones y ordenar el tránsito.

- Administrar correctamente los recursos económicos municipales.

- Promover proyectos de desarrollo y bienestar comunitario (dónde se pueden construir viviendas, comercios o industrias, otros).

- Hacer cumplir las ordenanzas municipales.

Los concejales municipales

Son los representantes de la ciudadanía que integran la Junta Municipal. Sus funciones principales son establecer normas municipales y controlar la gestión del intendente.

- Elaborar y aprobar ordenanzas municipales.

- Estudiar y aprobar el presupuesto municipal.

- Controlar la utilización de los recursos municipales.

- Fiscalizar las acciones de la intendencia.

- Escuchar las necesidades y propuestas de los vecinos.

- Proponer medidas para mejorar los servicios públicos.

- Promover normas para proteger el ambiente y mejorar la convivencia.

Lea más: El Día Mundial de las Ciudades: propuestas para celebrar

Responsabilidades de los ciudadanos respecto a sus autoridades municipales

- Participar en las elecciones municipales y votar de manera consciente e informada.

- Respetar a las autoridades electas.

- Cumplir las ordenanzas municipales.

- Pagar los tributos municipales: impuestos, tasas, otros.

- Participar en las reuniones de las comisiones vecinales para mejorar la ciudad.

- Solicitar información y rendición de cuentas al municipio.

- Cuidar los bienes públicos como plazas, árboles, juegos infantiles, calles, otros.

- Participar en campañas de limpieza, arborización, reciclaje y otras actividades comunitarias.

- Exigir a las autoridades honestidad, transparencia y responsabilidad.

Fuentes: (MEC). 2014. Programa de estudios de Ciencias Sociales, ONU.

APRENDE MÁS

I. Lee, piensa y responde.

1. ¿Quién es el encargado de administrar la Municipalidad?

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2. ¿Cuáles son las funciones principales de los concejales municipales?

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3. ¿Por qué es importante que las autoridades escuchen a los vecinos?

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4. ¿Cuáles son tres acciones que puedes realizar para ayudar a que tu ciudad sea un lugar mejor para vivir?

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II. Al observar las imágenes de las dos ciudades, ¿en cuál de las ciudades quieres vivir?, ¿qué responsabilidades deben asumir las autoridades municipales (intendente y concejales) y cuáles corresponden a los ciudadanos para transformar una ciudad desordenada y contaminada en un lugar limpio, seguro y agradable para vivir?

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