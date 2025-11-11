Juegos de lógica matemática para los más inteligentes

1. Encuentra la solución de todas las ecuaciones de adición y sustracción. Resuelve y escribe los números en los círculos vacíos. Luego verifica.
2. Resuelve el crucigrama de lógica matemática sobre la suma y la resta. Luego verifica el resultado.
3. Encuentra las piezas que faltan, colócalas en los espacios vacíos y escribe los números. Observa el ejemplo. Luego verifica.
Lea más: Sudoku de figuras
Fuentes: MEC. 2014. Programas de estudios. Matemática 2.° ciclo. Tarea para la casa de ABC Escolar. 2016.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy