Dispositivos eléctricos: conceptos esenciales y ejemplos

Energía eléctrica: se mide frecuentemente en kilowatt-hora (kWh), en el hogar es útil para calcular consumo.

Ejemplo. Una casa puede consumir 350 kWh al mes.

Ejemplos de dispositivos eléctricos

1. Lámpara LED. Cuando recibe electricidad, la transforma casi por completo en luz para iluminar. Lo mejor de los LED es que no se calientan casi nada y ahorran mucha energía, ¡así que cuidan el planeta!

2. Ventilador. Convierte la electricidad en movimiento. Al encenderlo, hace girar sus aspas muy rápido para mover el aire en los días de mucho calor.

3. Tostadora. Por dentro tiene unos cables especiales que se ponen de color rojo brillante y calientan tanto que dejan el pan crujiente y delicioso en un par de minutos. ¡Recuerda que nunca debes meter un tenedor o cuchillo dentro!

4. Plancha. Convierte la electricidad en calor muy fuerte. Cuando se pasa sobre la ropa arrugada, hace que quede bien lisa y perfecta.

5. Timbre. Transforma la corriente eléctrica en sonido. Cuando alguien aprieta el botón de la entrada, la electricidad viaja por el cable y golpea una pequeña campana o activa un altavoz para avisar que hay visitas.

6. Cargador de celular. Es como un «embudo» de energía. La electricidad que sale de los enchufes de la pared es demasiado fuerte para el teléfono. El cargador la adapta y la pasa despacito a la batería del celular para que se pueda seguir usando.

7. Computadora. Usa la electricidad para pensar, procesar información y mostrar videos, entre otros. Gracias a ella se pueden hacer la tarea, jugar, conectar la cámara y hablar con personas que están lejos en tiempo real.

8. Heladera o refrigerador. Usa un motor eléctrico y un líquido especial para atrapar el calor de los alimentos y sacarlo para afuera, manteniendo el interior muy frío para que la leche y la comida no se descompongan.

9. Televisor. Es una caja de sorpresas que convierte la electricidad en dos cosas a la vez: luz (para formar las imágenes, por ejemplo, de los dibujitos animados en la pantalla) y sonido (para escuchar lo que se dice).

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Relación entre máquinas simples y dispositivos eléctricos en sistemas tecnológicos

En la vida real, muchos artefactos combinan ambos mundos: componentes mecánicos y eléctricos integrados.

Un ejemplo claro es el taladro eléctrico: el motor (parte eléctrica) produce movimiento rotatorio, y el sistema de transmisión (engranajes, eje) aplica ese movimiento a la broca (parte mecánica). Otro caso es un ascensor: integra motores, poleas, cables, sistemas de control, sensores y mecanismos de seguridad.

Seguridad y uso responsable

- En dispositivos eléctricos, el riesgo incluye choque eléctrico y sobrecalentamiento: no manipular enchufes con manos mojadas, no sobrecargar regletas y revisar cables dañados.

- Un sistema tecnológico seguro suele incluir controles (interruptores, termostatos), protecciones (fusibles) y señalización de uso.

APRENDE MÁS

Contesta con F o V según sean falsas o verdaderas las oraciones.

1. ( ) Un dispositivo eléctrico utiliza energía eléctrica para producir efectos como luz, calor, movimiento, sonido o información.

2. ( ) La energía eléctrica que se consume en los hogares se mide frecuentemente en kilowatt-hora (kWh).

3. ( ) La lámpara LED transforma la electricidad principalmente en calor y por eso se calienta mucho.

4. ( ) El ventilador convierte la energía eléctrica en movimiento para hacer girar sus aspas y mover el aire.

5. ( ) Es seguro introducir un tenedor o cuchillo dentro de una tostadora mientras está conectada.

6. ( ) Para evitar accidentes eléctricos, no se deben manipular enchufes con las manos mojadas ni sobrecargar las regletas eléctricas.

Respuestas: 1. (V) 2. (V) 3. (F) 4. (V) 5. (F) 6. (V)

Fuente: MEC. 2014. Programas de estudio. Trabajo y tecnología.