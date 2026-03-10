Día Internacional de los Bosques: cómo celebrarlo

Más allá de los ingresos y los puestos de trabajo derivados de la producción forestal y el comercio de materias primas renovables y alimentos, los bosques también sostienen la agricultura familiar y comunitaria, mejoran la productividad agrícola y salvaguardan la salud de las cuencas hidrográficas.

En un momento en el que muchos países tratan de avanzar hacia una bioeconomía sostenible, los productos forestales ofrecen soluciones basadas en la naturaleza como sustitutos de materiales sintéticos, al tiempo que generan nuevas oportunidades económicas. Los bosques son indispensables para economías sanas, hoy y para las generaciones futuras.

Lea más: Día Internacional de los Bosques

¿Cómo vas a celebrar este día?

Organiza o participa en una actividad en la que se rinda homenaje a los bosques, como la plantación de un árbol, una exposición de arte o un concurso fotográfico.

Toma una foto de tu bosque preferido y comparte con tus amigos.

El sector forestal da empleo a al menos treinta y tres millones de personas y miles de millones de personas utilizan los productos forestales.

Aprende más

Responde con F o V según sean falsas o verdaderas las proposiciones. Debate con tus compañeros.

1. ( ) El papel de nuestros libros y cuadernos puede venir de los árboles, por eso es importante usarlo con responsabilidad.

2. ( ) Los bosques no tienen relación con el agua: llueva o no, todo sería igual.

3. ( ) Si se talan muchos árboles en una zona, algunos animales pueden perder su hogar.

4. ( ) Reciclar papel y cartón puede ayudar a reducir la tala de los bosques.

5. ( ) Los bosques son importantes solo para las personas que viven cerca de ellos.

6. ( ) En los bosques viven los animales, las plantas, los hongos y muchos seres pequeños como los insectos.

7. ( ) Los bosques ayudan a que el aire sea más limpio.

8. ( ) Los bosques solo existen en lugares donde llueve mucho.

9. ( ) Cuidar un bosque también significa no tirar basura y respetar a los animales.