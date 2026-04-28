Día Internacional de la Danza: cuándo es y cuál es su importancia

La conmemoración del Día Internacional de la Danza fue impulsada en 1982 por el Instituto Internacional del Teatro (ITI), asociado a la Unesco, y eligió ese día en honor al nacimiento de Jean-Georges Noverre (1727-1810), considerado una figura clave para el desarrollo del ballet moderno por defender una danza más expresiva y narrativa.

Más allá de los escenarios, la danza está presente en las celebraciones, los rituales y los estilos urbanos. Por eso, este día invita a reconocer su valor cultural y social: la danza puede ser tradición, identidad de barrio, disciplina artística o una forma de decir lo que a veces no se puede explicar con palabras.

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La importancia de enseñar danza

La enseñanza de la danza en las escuelas, las academias o los espacios comunitarios no solo forma bailarines. También fortalece habilidades como la constancia, la escucha, el trabajo en equipo y el respeto por el propio cuerpo.

Además, abre puertas a conocer distintos géneros y orígenes, promoviendo la inclusión y la diversidad: no hay una sola manera de moverse, y aprenderlo ayuda a valorar a los demás.

Beneficios de bailar

Bailar es una actividad física completa: mejora la resistencia, la coordinación, el equilibrio y la flexibilidad.

También puede ayudar a manejar el estrés y la ansiedad, porque combina música, atención al ritmo y expresión emocional. En lo social, crea comunidad: ensayar y presentarse con otros refuerza la confianza y el sentido de pertenencia.

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El 29 de abril no es solo una fecha en el calendario: es un recordatorio de que el cuerpo también puede ser una voz.