Educación Artística
28 de abril de 2026 a la - 01:00

Día Internacional de la Danza: cuándo es y cuál es su importancia

Día Internacional de la Danza
Día Internacional de la Danza.Archivo, ABC Color

Cada 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza, una fecha que busca recordar que el movimiento también es lenguaje: cuenta historias, expresa emociones y conecta culturas.

Por Alba Acosta

La conmemoración del Día Internacional de la Danza fue impulsada en 1982 por el Instituto Internacional del Teatro (ITI), asociado a la Unesco, y eligió ese día en honor al nacimiento de Jean-Georges Noverre (1727-1810), considerado una figura clave para el desarrollo del ballet moderno por defender una danza más expresiva y narrativa.

Más allá de los escenarios, la danza está presente en las celebraciones, los rituales y los estilos urbanos. Por eso, este día invita a reconocer su valor cultural y social: la danza puede ser tradición, identidad de barrio, disciplina artística o una forma de decir lo que a veces no se puede explicar con palabras.

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La importancia de enseñar danza

La enseñanza de la danza en las escuelas, las academias o los espacios comunitarios no solo forma bailarines. También fortalece habilidades como la constancia, la escucha, el trabajo en equipo y el respeto por el propio cuerpo.

Además, abre puertas a conocer distintos géneros y orígenes, promoviendo la inclusión y la diversidad: no hay una sola manera de moverse, y aprenderlo ayuda a valorar a los demás.

Día Internacional de la Danza
Día Internacional de la Danza

Beneficios de bailar

Bailar es una actividad física completa: mejora la resistencia, la coordinación, el equilibrio y la flexibilidad.

También puede ayudar a manejar el estrés y la ansiedad, porque combina música, atención al ritmo y expresión emocional. En lo social, crea comunidad: ensayar y presentarse con otros refuerza la confianza y el sentido de pertenencia.

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El 29 de abril no es solo una fecha en el calendario: es un recordatorio de que el cuerpo también puede ser una voz.