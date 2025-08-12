El gobierno de Domingo Martínez de Irala, primer gobernador de Asunción

Una breve biografía del primer gobernador del Paraguay

Domingo Martínez de Irala nació en la ciudad de Vergara, España en 1509. Hijo de una familia noble, al igual que muchos de los conquistadores españoles que llegaron a inicios del proceso de conquista de América, llegó con la carga cultural propia de su época, ansioso por recibir numerosos beneficios por sus conquistas, fama y fortuna típicas del hombre del renacimiento.

Llegó a la región formando parte de la expedición de don Pedro de Mendoza en 1536, y, en menos de dos años se convirtió en el primer gobernador del Paraguay.

El primer gobernador de Asunción

La ciudad de Asunción, fundada por Juan de Salazar en 1537, estaba a la espera de quien sería su gobernador, Juan de Ayolas, quien todavía se encontraba explorando la ribera norte del río Pilcomayo. Irala fue en su búsqueda, y con la confirmación de la muerte de Ayolas, quien había sido lugarteniente de Mendoza, el gobierno de la casa fuerte de Asunción quedó en manos de Martínez de Irala, por la muerte de sus dos superiores.

La alianza establecida con los guaraníes —muchas veces forzadas y con antecedentes de numerosas rebeliones por parte de los indígenas— dio a través del mestizaje el origen primitivo de la nación paraguaya; y sería justamente Martínez de Irala, quien formalizara la unión legal entre los españoles y las mujeres guaraníes.

La primera disputa política en el Paraguay

Luego del conocimiento de la muerte del primer adelantado don Pedro de Mendoza, la Corona española designa como segundo adelantado a Alvar Núñez Cabeza de Vaca, quien llega a Asunción por tierra desde Brasil y a quien se le adjudica el descubrimiento de las Cataratas del Iguazú. Para ese entonces (1542), Domingo Martínez de Irala se había ganado la confianza de gran parte de los hombres que lo acompañaron desde hacía ya casi diez años. Así las cosas, se formaron dos bandos: uno que apoyaba la gestión de Alvar Núñez, y otro, el de Martínez de Irala. Once meses más tarde, Martínez de Irala envió a Alvar Núñez preso a España. Entre otros presos, también se encontraba Juan de Salazar —el fundador de Asunción— por querer asumir el cargo de gobernador. Alvar Núñez nunca volvió a América y Domingo Martínez de Irala quedó como única autoridad ejerciendo de forma intermitente el gobierno hasta su muerte en 1556.

