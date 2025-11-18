Origen de la letra de la canción Navidad del Paraguay

Lea más: Navidad del Paraguay: costumbres, aromas, sabores y la alegría del Nacimiento de Jesús

Una historia desconocida… ¿Quién fue Mercedes Jané?

Mercedes Jané es considerada la «Gran dama» del teatro paraguayo, nació en Bahía Blanca, Argentina, y llegó al Paraguay en 1931 junto con su madre para visitar a una tía. Conmovida por el proceso de la Guerra del Chaco, se desempeñó como enfermera, visitando a los heridos y escribiendo cartas de aliento para ellos.

Volvió a Buenos Aires donde estudió enfermería, y ejerció esta profesión durante algunos años. También en Buenos Aires se casó. Pero nunca olvidó al Paraguay, y es por ello que se radicó después en forma definitiva.

En nuestro país se destacó como actriz de cine, teatro y televisión, dramaturga, docente y directora de teatro. Pero pocos saben que su nombre es el que está detrás de la conocida letra de Navidad del Paraguay, que escribió en 1952 y cuya música corresponde a Esteban Morábito.

La Cámara de Senadores le otorgó en el año 2023 la «nacionalidad paraguaya honoraria».

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mercedes Jané falleció en su domicilio en Asunción, el 25 de julio de 2015, por causas naturales, a los 99 años.

Navidad del Paraguay

Navidad de flor de coco,

Navidad del Paraguay!

Ya está el pesebre adornado

el Niño en su lecho está,

la Virgen vela su sueño,

su sueño de eternidad!

Los ángeles cantan ¡Gloria!,

las estrellas brillan más,

el jazmín pone su aroma,

la luna su claridad.

Navidad de flor de coco,

Navidad del Paraguay.

No te olvides niño mío

de poner en su lugar

los Reyes y los tesoros

y la estrella de la paz.

El burrito, la vaquita,

la ovejita, el picaflor

y sobre todo, alma mía,

pon todo tu corazón.

Navidad de flor de coco,

Navidad del Paraguay.

Las campanas de la iglesia

a misa llamando están,

todo el pueblo paraguayo

con fervor va a comulgar.

Ya están sonando las doce,

Nochebuena sin igual

que trae a un niño bendito

a salvar la humanidad.

Navidad de flor de coco,

Navidad del Paraguay.

Letra: Mercedes Jané | Música: Esteban Morábito

Fuente: ALVAREZ, R. (2004) Las Voces de la memoria. Tomo III. Asunción. Litocolor.