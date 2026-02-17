Iniciamos el año escolar 2026 con energía y curiosidad

Celebraciones internacionales.

2026: Año Internacional de la Agricultora

La ONU, Organización de las Naciones Unidas, reunida en Asamblea General, ha establecido el año 2026 como el Año Internacional de la Agricultora, destacando el rol prioritario de las mujeres en las economías agrícolas en todo el mundo. Esta iniciativa responde a la necesidad de reconocer el papel de las agricultoras en tres aspectos: seguridad alimentaria, desarrollo sostenible y lucha contra la pobreza y, por otro lado, visibilizar los desafíos que enfrentan las mujeres rurales en lo que respecta a acceso a la tierra, a créditos y a capacitación.

Preparamos una lámina para el aula por el Año Internacional de la Agricultora

Para poder tener presente un año internacional, es importante poder contar con un material físico, y qué mejor que unas láminas para decorar la clase y poder recordar todo el año el rol importantísimo de las mujeres rurales o, como menciona la ONU, las Agricultoras.

Del texto anterior puedes extraer el título; los aspectos que se quieren reconocer y los desafíos que se intentan visibilizar; y con esos datos elaborar una lámina para la clase

¿Lo organizamos juntos en un mapa mental?

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

¿Y si transformamos este tema en un proyecto?

Una de las mejores herramientas para poder aprender son sin dudas los proyectos. Con ellos, nos comprometemos en un proceso de aprendizaje diferente, nos involucramos con nuestras comunidades y vamos más allá de un aprendizaje para la nota, vamos por un aprendizaje para la vida.

Este tema en particular se presta para poder desarrollar varios proyectos en paralelo, pudiendo conformarse en la clase (e inclusive ir más allá, en todo el ciclo) diversos grupos que aborden esta temática desde diversas miradas.

2026: Año Internacional de la Agricultora

- ¿Qué aspectos quiere destacar la ONU con la implementación de este año internacional?

- ¿Qué desafíos que deben enfrentar las agricultoras son los que quiere visibilizar la ONU?

Te presentamos una lista de temas que se pueden vincular muy bien con el Año Internacional de la Agricultora

1. Tema: Las agricultoras y la historia nacional: Las Residentas y su rol en la reconstrucción de la agricultura en la posguerra. (Trabajo de investigación histórica).

2. Tema: Las agricultoras y mi comunidad: Conociendo las historias de vida de las agricultoras de nuestra comunidad. (Trabajo de entrevistas y elaboración de biografías).

3. Tema: Las agricultoras en el Paraguay actual: Trabajando con bases de datos y análisis estadísticos. (Trabajo interdisciplinario con matemáticas).

4. Tema: La inmigración y las agricultoras: El rol de las mujeres inmigrantes en la agricultura nacional. (Trabajo de investigación histórica).

Fuente: https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-welcomes-the-celebration-of-the-international-year-of-the-woman-farmer-in-2026/es