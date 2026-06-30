Reflexiones en el Día Mundial de la Población

La evolución demográfica a través de la historia

Los seres humanos habitamos la Tierra desde hace aproximadamente un millón de años. Durante el Paleolítico, los grupos humanos dependían de la caza y la recolección. Este estilo de vida limitaba el crecimiento demográfico debido a los altos niveles de natalidad y mortalidad, manteniendo una autorregulación natural que sumaba unos 5 millones de habitantes. El gran cambio ocurrió en el Neolítico (hacia el 8000 a. C.) con el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Al volverse sedentarias y mejorar su alimentación, las sociedades experimentaron su primer aumento progresivo. La población pasó de 5 a 50 millones, alcanzando unos 200 a 252 millones para el inicio de la era cristiana, y cerca de 400 millones hacia el año 1100.

Lea más: Día Mundial de la Población: desde la prehistoria hasta la actualidad

Hitos, crisis y explosión demográfica

El crecimiento no siempre fue lineal. Durante la Edad Media, Europa enfrentó un hito negativo: la peste negra. Una combinación de cambios climáticos, malas cosechas, escasez de alimentos y bajas defensas biológicas provocó una mortandad estimada en 75 millones de personas en apenas veinte años. Posteriormente, las mejoras en higiene y la expansión comercial de la Edad Moderna permitieron una lenta recuperación hasta los 600 millones. La Edad Contemporánea trajo consigo la Revolución Industrial en el siglo XVIII. Las nuevas tecnologías y los avances médicos provocaron una auténtica explosión demográfica: la población se duplicó en menos de un siglo, alcanzando los 1200 millones. Sin embargo, este proceso económico también profundizó las brechas de desigualdad social. El siglo XX fue el más disruptivo, pues la población mundial casi se cuadruplicó al pasar de 1600 millones a más de 6000 millones (celebrándose hitos como los 5000 millones en 1987 y los 6000 millones en 1999).

Desafíos del presente

En la actualidad, la población global ha alcanzado los 8000 millones de personas. Este crecimiento exponencial plantea severos retos de equidad: según datos de las Naciones Unidas, el 40 % de los habitantes carece de servicios sanitarios básicos y el 19 % subsiste en condiciones de extrema pobreza. El Día Mundial de la Población nos urge a buscar un equilibrio entre el uso de los recursos naturales y el bienestar humano, pero por sobre todas las cosas la equidad en la distribución de los recursos.

APRENDE MÁS

Responde las siguientes preguntas.

1. Explica qué factores ambientales e inmunológicos se combinaron en la Edad Media para dar origen a la crisis de la peste negra.

2. ¿Por qué se afirma en el texto que la Revolución Industrial provocó una «explosión demográfica» pero al mismo tiempo generó un problema social?