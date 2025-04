Día del Periodista Paraguayo

¡FELIZ DÍA DEL PERIODISTA!

La opinión pública

Año 1 - N° 1.

Director: Pedro Vera

Primer Editorial:

Fecha de publicación: 6 de noviembre de 1870

(Fragmento)

«Era necesario que el pueblo tuviese en la prensa dignos y legítimos representantes salidos de sus propias filas y no falsos profetas llegados a la aventura a nuestras playas ajenos a la desgracia de la patria(1) ». Y esto no significa que seamos intolerantes o exclusivistas. Esta idea solo nos ha sugerido en gran parte el juicio que uno de los periódicos de esta ciudad hace de su otro colega de manera que ellos mismos se condenan y con justísima razón.(…) No se concibe, no se comprende cómo órgano de esta naturaleza se afane tanto en levantar caudillatos impopulares, ya aplaudiendo siempre la marcha del gobierno, pretendiendo ser ellos los únicos defensores de los derechos del pueblo. El paraguayo en su propio país no puede ser intérprete de los sentimientos de sus compatriotas, no debe ocuparse de la cosa pública. Tal es la absurda y ridícula teoría (2) que se ha implantado entre nosotros, pero la reprobación es unánime. La Opinión Pública, redactada por varios jóvenes paraguayos, viene a levantar una bandera muy distinta. Ella pretende ser el órgano no solo de los extranjeros laboriosos, honrados e inteligentes, y del comercio como condición indispensable para la prosperidad de este país, sino también viene a serlo de todos los buenos paraguayos que deseen ver imperar en su patria las instituciones libres. En este sentido, combatiremos con toda la energía de nuestras fuerzas no solo las arbitrariedades del poder, sino que seremos el paladín de la oposición para rechazar la funesta influencia del elemento oficial que, dueño y señor de la situación, ejerce hoy una grande e indebida presión sobre el pueblo para mañana encumbrarse al poder con apariencias de legalidad».

Recuperado de: González de Bosio (2008): Portal Guaraní.

1. Considerando la época ¿a qué se refiere el enunciado 1?

2. ¿Cuál es la absurda y ridícula teoría a la que se refiere el enunciado 2?

3. ¿La voz de quiénes representaba ese periódico?

4. ¿Qué cuestiona al gobierno?

5. Lean y/o escuchen las funciones del periodista en el link.

6. ¿De qué forma los periodistas siguen cumpliendo un rol fundamental como propulsores de la libertad en nuestra sociedad? Escribe un artículo editorial sobre el tema.