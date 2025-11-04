Lengua y Literatura Castellana Tercer Ciclo
04 de noviembre de 2025 - 01:00

Pasos para escribir y presentar un discurso de fin de año escolar

¡Terminamos otro año lectivo!
El discurso de despedida

Por Mag. Perla Elizeche Ávalos

Nos acercamos al cierre del calendario escolar 2025, y es muy importante reflexionar acerca de la experiencia, al mismo tiempo que expresar gratitud ante esas vivencias.

Hoy estudiaremos cómo realizar nuestro discurso de despedida.

I. Cómo escribir y presentar un discurso

1.° Determinar el propósito y la audiencia

El propósito fundamental es captar la atención de una audiencia; por eso, saber bien quiénes formarán parte de nuestro público nos ayudará a organizar el discurso.

2.° Exordio – Introducción

Un exordio es la llamada de atención inicial, la forma de conectar emocionalmente con la audiencia. Se puede comenzar de varias maneras:

- Con una frase impactante…

«La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo». Esta frase de Nelson Mandela nos recuerda que…

- Un hecho reciente que afectó a la comunidad: «Este fue un año difícil para todos…»

- Con una anécdota: «Cuando viajamos a Asunción para conocer el estadio…»

3.° Desarrollo

En esta parte organizamos las ideas en párrafos independientes, pero conectadas a la vez. Que todo quede cohesionado y lleve al mismo propósito.

- Emplear recursos para fundamentar y convencer: citas de autoridad, datos estadísticos, cifras, metáforas, imágenes visuales, etc.

4.° Estructurar el final

La conclusión debe dejar a la audiencia con una impresión positiva y memorable. Podemos terminar:

- Cerrando con una hermosa frase que resulte emotiva y contundente.

- Agradeciendo a los profesores, familiares y alumnos por el apoyo.

- Compartiendo metas para el próximo año.

5.° Ensayar y ensayar

La parte escrita es solo el inicio de un buen discurso; la otra tiene que ver con cómo comunicamos nuestras ideas al público. Para ello es muy importante practicar la lectura tantas veces sea posible.

- Elegir un espacio tranquilo para hablar en voz alta.

- Ensayar frente al espejo o frente a los familiares.

- Aprender o saber bien qué decir al inicio y al final porque son las partes que más perduran en la mente del público.

- Hacer ejercicios de pronunciación en voz alta. Grabarse.

6.° Durante el discurso

- No comenzar a hablar enseguida, primero mirar al público y sonreír levemente.

- Usar un tono de voz expresivo.

- Evitar entrelazar o juntar las manos o meterlas en los bolsillos.

- Evitar levantar y mostrar el dedo índice. (Da una imagen falsa de acusación).

APRENDE MÁS

1. Escribimos nuestro discurso para los compañeros.

2. Ensayamos.

3. Presentamos en la clase final.

¡Éxitos!