La jerarquización de ideas

De las ideas a la reflexión personal

Estamos en una época en la que recibimos información de manera constante y a gran velocidad, sin embargo, comprender un texto en profundidad requiere detenerse, identificar las ideas más importantes, relacionarlas entre sí y reflexionar sobre su significado. Hoy comenzaremos a trabajar con un artículo que reflexiona sobre la lectura.

1. Prelectura

¿Crees que el uso de teléfonos celulares y de contenidos breves influye en nuestra capacidad para leer con atención y comprender textos complejos?

2. Lee la primera parte del texto.

La lectura y el pensamiento profundo se encuentran en un momento crítico

El consumo de textos y videos cortos, fragmentados y superficiales está amenazando la lectura compleja y profunda. Es el momento de volver a la pregunta de Nabokov: ¿y si un día despertáramos y viéramos que somos absolutamente incapaces de leer?

Es tan frecuente que leamos avisos, textos y mensajes que llegamos a pensar que la lectura es natural en los seres humanos. Eso no es cierto. La lectura es un proceso histórico y cultural. Gracias a la plasticidad cerebral, las neuronas dedicadas a la memoria de rostros fueron adaptadas para la lectura de textos. Esto sucedió hace 5400 años con los sumerios y, casi simultáneamente, con los jeroglíficos egipcios. Los humanos inventamos la escritura y, al hacerlo, cambiamos nuestro cerebro. Para lograr leer fue necesario realizar un proceso de reciclaje neuronal.

Los estudios neurocientíficos permiten verificar que en el proceso lector se activan diversas áreas del cerebro. Hoy sabemos eso gracias a sofisticados sistemas de resonancia magnética que registran la actividad neuronal. Como demuestra Stanislas Dehaene, neurocientífico y asesor del Ministerio de Educación de Francia, en su texto El cerebro lector, esto implica que las personas alfabetas activan zonas diferentes del cerebro cuando observan palabras escritas. Así mismo, y tal como se ha podido investigar en los pacientes con accidentes cerebrovasculares, si la lectura se realiza en idioma chino y no, por ejemplo, en inglés, se activan áreas diferentes porque el idioma chino está asociado parcialmente a representaciones logográficas.

La lectura es hija de la magia porque nos permite convertir signos arbitrarios en ideas, emociones, novelas, cartas de amor, teorías y ensayos. De manera asombrosa, nos permite dialogar con Platón, Newton, García Márquez o Piaget, escribir a amigos que no vemos desde la infancia, expresar emociones intensas, aprender nuevas lenguas y cambiar nuestras estructuras mentales. Como decía Francisco de Quevedo: «Vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos».

(Este texto continuará en el siguiente número, pero si ya quieres terminar el texto lee en:)

De Zubiría Samper, J.. (2025, 7 de septiembre). La lectura y el pensamiento profundo se encuentran en un momento crítico. El Espectador.

https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/julian-de-zubiria-samper/la-lectura-y-el-pensamiento-profundo-se-encuentran-en-un-momento-critico/

3. Jerarquiza las ideas.

a. Elige dos párrafos y reescríbelos utilizando tus propias palabras.

- Mantén la idea original.

- Cambia la estructura original.

- Sustituye las palabras por sinónimos.

- Reduce la formulación a una sola oración.

Lea más: Lectura interpretativa

b. Organiza la información en la siguiente estructura:

La tesis del autor

Responde en una oración: ¿Cuál es la idea principal que el autor quiere defender?

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Argumentos principales:

Anota dos argumentos que utiliza el autor para sostener su postura.

a. ______________________________________________________________________

b. ______________________________________________________________________

Fundamentos:

Registra dos evidencias o situaciones que aparecen en el texto.

c. Reflexión intermedia:

¿Por qué los ejemplos no pueden ocupar el lugar de la tesis?

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d. Cierre metacognitivo:

¿Qué te resultó difícil resumir?

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