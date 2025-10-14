Estadística descriptiva básica con ejemplos resueltos y ejercicios

Ejemplo

La siguiente tabla nos muestra la frecuencia absoluta después de haber realizado una encuesta a 100 personas acerca de la cantidad de veces que ha viajado al Brasil.

Observación

En este caso, la frecuencia porcentual coincide en su valor numérico con la frecuencia absoluta porque el número total de jóvenes encuestados fue 100. Si la suma total de las frecuencias absolutas es distinta de 100, las frecuencias porcentuales no coincidirán con las frecuencias absolutas.

