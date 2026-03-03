Día Internacional de la Mujer: cinco referentes de la tecnología

Aunque suele vincularse con protestas de trabajadoras a comienzos del siglo XX, el sentido principal del 8M es más amplio: visibilizar desigualdades que todavía siguen presentes y reconocer el aporte de las mujeres en todos los ámbitos, desde la ciencia hasta el deporte, la cultura o la tecnología.

En el mundo tecnológico, muchas mujeres hicieron aportes que hoy usamos sin darnos cuenta:

1. Ada Lovelace (1815–1852) es considerada una de las primeras programadoras. Escribió ideas sobre cómo una máquina podía seguir instrucciones para hacer cálculos, anticipando el concepto de «programa».

2. Grace Hopper (1906–1992) ayudó a crear lenguajes que hicieron la programación más accesible. Fue clave en el desarrollo de compiladores y en la base de COBOL, usado durante décadas en sistemas bancarios y administrativos.

3. Katherine Johnson (1918–2020), matemática de la NASA, calculó trayectorias que fueron decisivas para misiones espaciales. Sus cuentas ayudaron a que vuelos tripulados pudieran realizarse con mayor seguridad.

4. Radia Perlman (1951– ) es conocida como la «madre de internet» por su trabajo en redes. Diseñó un método fundamental para que las redes funcionen sin colapsar cuando crecen y se conectan entre sí.

5. Fei-Fei Li (1976– ) impulsó avances clave en la inteligencia artificial al liderar el desarrollo de ImageNet, una de las mayores bases de imágenes etiquetadas del mundo. Su trabajo fue fundamental para entrenar sistemas de visión por computadora capaces de reconocer objetos y escenas, base de muchas aplicaciones actuales.

El 8 de marzo también sirve para esto: recordar que el progreso se construye con más oportunidades y con más voces participando.